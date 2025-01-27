Faturalarda yeni dönem başlıyor: Çok tüketen çok ödeyecek

FATURALARA NASIL YANSIYACAK?

Belirlenen sınırın üzerindeki elektrik kullanımlarında ödenecek meblağ ikiye katlanacak.



Daha önce bin 50 liralık elektrik tüketimi yapanlar artık 2 bin lira ödeyecek.



Bu sınırın altındaki faturalar ise değişemeyecek. Yani 500 liralık elektrik tüketimi yapanlar yine 500 lira ödemeye devam edecek.