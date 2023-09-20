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Fed açıklaması ne zaman yapılacak? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına kilitkendi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün Fed'in faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, Fed açıklaması ne zaman yapılacak? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Fed açıklaması ne zaman yapılacak? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? - 1

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlik sürüyor. İşte, Fed toplansına dair bilgiler...

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Fed açıklaması ne zaman yapılacak? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? - 2

FED FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak ve 20 Eylül akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

Fed açıklaması ne zaman yapılacak? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? - 3

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, toplantı sonrası politika metni ve Powell'ın yapacağı açıklamalarda, Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişelerin arttığını belirten analistler, 10 yıllık ABD hazine tahvil getirilerinin de Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Analistler, arz endişeleriyle yaklaşık son 10 ayın en yüksek seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarının, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini daha da karmaşık hale getirebileceğini vurguladı.

Yükselen petrol fiyatlarının, hem enflasyonu artırdığını hem de ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun 1970'lerin ortasında ABD'nin resesyona girmesinde büyük rol oynadığını hatırlattı.

Öte yandan, dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2023 yılı için yüzde 2,7 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 3'e revize ederken, 2024 için ise büyüme tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirildi.

Fed açıklaması ne zaman yapılacak? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? - 4

OECD raporunda, "Küresel ekonomi, 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldı. Ancak büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmekte. Para politikasının giderek daha görünür hale gelmesi ve Çin ekonomisinden beklenenden daha zayıf bir toparlanma ile 2024 yılında küresel büyümenin 2023'e göre daha düşük olacağı tahmin edilmektedir." denildi.

Ayrıca, ABD'li otomobil üreticisi Ford'un Kanada fabrikasındaki örgütlü işçi sendikası ile anlaşmaya vardığına yönelik haber akışının ardından General Motors, Ford ve Stellantis'in hisseleri yaklaşık yüzde 2'şer artış gösterdi.

ABD'de greve giden Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), otomotiv üreticileriyle devam eden görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilmemesi halinde daha fazla fabrikada greve gidileceğini duyurmuştu.

Walt Disney hisselerinin, şirketin gelecek 10 yıl içinde park işine yönelik sermaye harcamalarını neredeyse iki katına çıkaracağını açıklamasının ardından yüzde 4'e yakın değer kaybetmesi de dikkati çekti.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Fed faiz kararı öncesi dün Avrupa borsalarına pozitif bir seyir hakim olurken, bugünkü yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağına yerleşti.

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