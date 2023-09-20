Fed açıklaması ne zaman yapılacak? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

OECD raporunda, "Küresel ekonomi, 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldı. Ancak büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmekte. Para politikasının giderek daha görünür hale gelmesi ve Çin ekonomisinden beklenenden daha zayıf bir toparlanma ile 2024 yılında küresel büyümenin 2023'e göre daha düşük olacağı tahmin edilmektedir." denildi.



Ayrıca, ABD'li otomobil üreticisi Ford'un Kanada fabrikasındaki örgütlü işçi sendikası ile anlaşmaya vardığına yönelik haber akışının ardından General Motors, Ford ve Stellantis'in hisseleri yaklaşık yüzde 2'şer artış gösterdi.



ABD'de greve giden Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), otomotiv üreticileriyle devam eden görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilmemesi halinde daha fazla fabrikada greve gidileceğini duyurmuştu.



Walt Disney hisselerinin, şirketin gelecek 10 yıl içinde park işine yönelik sermaye harcamalarını neredeyse iki katına çıkaracağını açıklamasının ardından yüzde 4'e yakın değer kaybetmesi de dikkati çekti.



New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.



Fed faiz kararı öncesi dün Avrupa borsalarına pozitif bir seyir hakim olurken, bugünkü yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağına yerleşti.