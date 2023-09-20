Fed açıklaması ne zaman yapılacak? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına kilitkendi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün Fed'in faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, Fed açıklaması ne zaman yapılacak? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlik sürüyor. İşte, Fed toplansına dair bilgiler...