FED faiz indirimi altını nasıl etkiler? İşte FED faiz kararı sonrası borsa, altın ve piyasalarda son durum
ABD Merkez Bankası (Fed) 4 yıl sonra ilk kez faizde indirimi yaptı. 50 baz puanlık faiz indirim kararı, 11'e karşı 1 oyla alındı. FED politika faizini, yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Bu gelişmenin ardından, altına yatırım yapan vatandaşlar ve ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler başta olmak üzere pek çok kişi altının, dolar kurunun ve borsanın nasıl etkileneceğini merak etmeye başladı. Peki, FED faiz indirimi altını nasıl etkiledi? FED faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi?
Fed politika faizini 50 baz puan indirdi. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Altın faiz kararının ardından yükseliş eğilimi gösterirken dolar kuru ise küresel piyasalarda düşüşe geçti. Bitcoin ise 61 bin 320 dolar seviyesinden 60 bin dolar seviyesine geri döndü. İşte, Fed'in kararın ardından borsa ve piyasalarda son durum...