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FED faiz indirimi altını nasıl etkiler? İşte FED faiz kararı sonrası borsa, altın ve piyasalarda son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) 4 yıl sonra ilk kez faizde indirimi yaptı. 50 baz puanlık faiz indirim kararı, 11'e karşı 1 oyla alındı. FED politika faizini, yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Bu gelişmenin ardından, altına yatırım yapan vatandaşlar ve ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler başta olmak üzere pek çok kişi altının, dolar kurunun ve borsanın nasıl etkileneceğini merak etmeye başladı. Peki, FED faiz indirimi altını nasıl etkiledi? FED faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi?

FED faiz indirimi altını nasıl etkiler? İşte FED faiz kararı sonrası borsa, altın ve piyasalarda son durum - 1


Fed politika faizini 50 baz puan indirdi. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Altın faiz kararının ardından yükseliş eğilimi gösterirken dolar kuru ise küresel piyasalarda düşüşe geçti. Bitcoin ise 61 bin 320 dolar seviyesinden 60 bin dolar seviyesine geri döndü. İşte, Fed'in kararın ardından borsa ve piyasalarda son durum...

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FED faiz indirimi altını nasıl etkiler? İşte FED faiz kararı sonrası borsa, altın ve piyasalarda son durum - 2

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NASIL ETKİLENDİ?

Fed'in faiz indiriminden en çok destek alan varlıklar arasında altın öne çıktı.

Spot piyasada altının onsu 2 bin 600 doları test etti, ardından 2592 dolara geri döndü.

Fed'in faiz kararıyla birlikte gram altın 2847 liraya tırmandı. Şu sıralar 2809 lira seviyesinde işlem görmekte.

Çeyrek altın ise 4 bin 754 liraya yükseldi.

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FED faiz indirimi altını nasıl etkiler? İşte FED faiz kararı sonrası borsa, altın ve piyasalarda son durum - 3

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NASIL ETKİLENDİ?

Dolar güç kaybederken, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde de yukarı yönlü hareketler izlendi.

Fed kararıyla dolar 34.0880 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.11632 seviyesinde bulunuyor.

FED faiz indirimi altını nasıl etkiler? İşte FED faiz kararı sonrası borsa, altın ve piyasalarda son durum - 4

FED'İN FAİZ KARARI BORSALARI NASIL ETKİLEDİ?

ABD Borsalarında S&P 500'de yüzde 0,5 Nasdaq tarafında ise yüzde 1 oranında artış yaşandı.

Ardırdan kapanışta ABD borsaları düştü: Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde düşüşle yüzde 0,25 azalarak 41.503,10 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 kayıpla 5.618,26 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,31 düşüşle 17.573,30 puana indi.

FED faiz indirimi altını nasıl etkiler? İşte FED faiz kararı sonrası borsa, altın ve piyasalarda son durum - 5

KRİPTO PARALARDA FAİZ KARARI SONRASI SON DURUM NE?


Kripto varlıklar da Fed'in faiz indirim kararından pozitif etkilendi.

Bitcoin 61 bin doların üzerini gördü. Şu saatlerde Bitcoin, 61 bin 274 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar, Bitcoin'in 60 bin doların üzerindeki hareketini dikkatle izlemeye devam ediyor

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