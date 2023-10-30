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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm gözler FED'in güncel faiz kararında!

FED faiz kararı yeni haftanın en önemli konularından olacak. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Şimdi ise yeni toplantıda alınacak güncel faiz kararı bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm gözler FED'in güncel faiz kararında! - 1

ABD Merkez Bankası faiz kararı, ekonomi gündemini yakından takip edenlerce bekleniyor. Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a ve güncel faiz kararına çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "Enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini, güçlü ekonomiye ilişkin kanıtların ek faiz artışını gerektirebileceğini belirtti. Powell ayrıca riskleri gözeterek faiz politikasında "temkinli" biçimde ilerlediklerini söyledi. İşte, Fed faiz kararının belli olacağı toplantının tarihi...

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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm gözler FED'in güncel faiz kararında! - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası faiz toplantısı, güncel takvime göre 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Fed faiz kararı 1 Kasım tarihinde saat 21.00'de açıklanacak.

FED faiz kararının FED Başkanı Powell tarafından açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm gözler FED'in güncel faiz kararında! - 3

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI

Küresel piyasalar, Fed'in para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başlarken, söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesi etkili oluyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başlarken, söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesi etkili oluyor.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Analistler, özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, Fed'in ekonomiyi soğutmak için attığı ultra şahin adımlara karşın istenilen sonuçlara henüz ulaşamadığını bildirdi.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm gözler FED'in güncel faiz kararında! - 4

FED BAŞKANI'NDAN FAİZ ARTIRIMINA YEŞİL IŞIK

Fed Başkanı Jerome Powell New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin açıklamalar yaptı.

Son aylardaki verilerin Fed'in hedeflerine doğru devam eden ilerlemeyi gösterdiğine işaret eden Powell, "Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi." diye konuştu.

Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirterek, birkaç aylık iyi verilerin enflasyonun hedefe doğru sürdürülebilir bir şekilde aşağı indiğine dair güven oluşturmak için gerekenlerin yalnızca başlangıcı olduğuna dikkati çekti.

Enflasyon hedeflerine giden yolun "inişli çıkışlı" olabileceğini ve biraz zaman alabileceğini vurgulayan Powell, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Powell, güçlü istihdam artışına değinerek, "Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor." diye konuştu.

İş gücü piyasasında arz ve talebin yeniden dengelenmesiyle birlikte tedarik zincirlerinin iyileşmesinin, ekonomik faaliyette önemli ölçüde zayıflama olmadan enflasyonun düşürülmesine olanak sağladığının altını çizen Powell, ekonomik büyümenin bu yıl sürekli olarak sürpriz bir şekilde yükselişe geçtiğini anımsattı.

Tahvil faizlerindeki yükselişe değinen Powell, “Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim." dedi. Powell, tahvil faizlerindeki yükselişin finansal koşulları sıkılaştırdığını kaydetti.

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