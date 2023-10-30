FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm gözler FED'in güncel faiz kararında!
FED faiz kararı yeni haftanın en önemli konularından olacak. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Şimdi ise yeni toplantıda alınacak güncel faiz kararı bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD Merkez Bankası faiz kararı, ekonomi gündemini yakından takip edenlerce bekleniyor. Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a ve güncel faiz kararına çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "Enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini, güçlü ekonomiye ilişkin kanıtların ek faiz artışını gerektirebileceğini belirtti. Powell ayrıca riskleri gözeterek faiz politikasında "temkinli" biçimde ilerlediklerini söyledi. İşte, Fed faiz kararının belli olacağı toplantının tarihi...