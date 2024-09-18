FED faiz kararı ne oldu? FED Faiz düşürdü mü? (2024 FED eylül ayı PPK faiz toplantısı)
ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen Eylül ayı toplantısı geride kaldı ve güncel faiz kararı belli oldu. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. FED, Eylül Ayı Para Kurulu Toplantısı’nın ardından faizleri 50 baz puan indirdi. ABD Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Bu gelişme ile altın, borsa ve döviz kurları da etkilenecek.
ABD Merkez Bankası (Fed) 4 yıl sonra ilk kez faizde indirimi yaptı. 50 baz puanlık faiz indirim kararı, 11'e karşı 1 oyla alındı.