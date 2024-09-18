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FED faiz kararı ne oldu? FED Faiz düşürdü mü? (2024 FED eylül ayı PPK faiz toplantısı)

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen Eylül ayı toplantısı geride kaldı ve güncel faiz kararı belli oldu. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. FED, Eylül Ayı Para Kurulu Toplantısı’nın ardından faizleri 50 baz puan indirdi. ABD Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Bu gelişme ile altın, borsa ve döviz kurları da etkilenecek.

FED faiz kararı ne oldu? FED Faiz düşürdü mü? (2024 FED eylül ayı PPK faiz toplantısı) - 1

ABD Merkez Bankası (Fed) 4 yıl sonra ilk kez faizde indirimi yaptı. 50 baz puanlık faiz indirim kararı, 11'e karşı 1 oyla alındı.

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FED faiz kararı ne oldu? FED Faiz düşürdü mü? (2024 FED eylül ayı PPK faiz toplantısı) - 2

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.

FED faiz kararı ne oldu? FED Faiz düşürdü mü? (2024 FED eylül ayı PPK faiz toplantısı) - 3

4 YIL SONRA İLK FAİZ İNDİRİMİ GELDİ

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel gerçekleşmişti.

FED faiz kararı ne oldu? FED Faiz düşürdü mü? (2024 FED eylül ayı PPK faiz toplantısı) - 4

FED BAŞKANI KONUŞMASINDA NE DEDİ?

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda hedeflere doğru önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının eski "aşırı ısınmış" haline kıyasla "soğuduğunu" ve enflasyonunun önemli ölçüde azaldığını anlattı.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) politika faizini 50 baz puan düşürerek politika kısıtlamasının derecesini azaltmaya karar verdiğini kaydederek, "Bu karar, politika duruşumuzun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güvenimizi yansıtıyor." dedi.

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