FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED'in toplantı tarihi

Yurt içi ve dışı piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararında... Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından indirim beklentileri devam ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED'in aralık toplantısı tarihini ve sürecin ayrıntılarını derledik.

FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED'in toplantı tarihi - 1

Yılın son FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu toplantının sonuçları, özellikle enflasyon oranları ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor. Fed yetkililerinin ardı ardına yaptığı açıklamalar, yeni bir faiz indirimi olasılığını güçlendirdi ve piyasalardaki beklentileri artırdı.


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FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED'in toplantı tarihi - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son olarak kasım ayında toplanan FED, 2024 yılının son faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek. Takvime göre, FED toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED'in toplantı tarihi - 3

FAİZ İNDİRİMİNE SICAK BAKILIYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti.

FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED'in toplantı tarihi - 4

Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu ve iş gücü piyasasında istenmeyen bir zayıflık yaratmadan enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturulduğunu düşündüğünü belirten Waller, politika faizinde daha nötr bir seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktardı.

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