FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED'in toplantı tarihi

Yılın son FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu toplantının sonuçları, özellikle enflasyon oranları ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor. Fed yetkililerinin ardı ardına yaptığı açıklamalar, yeni bir faiz indirimi olasılığını güçlendirdi ve piyasalardaki beklentileri artırdı.





