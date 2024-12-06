FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED'in toplantı tarihi
Yurt içi ve dışı piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararında... Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından indirim beklentileri devam ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED'in aralık toplantısı tarihini ve sürecin ayrıntılarını derledik.
Yılın son FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu toplantının sonuçları, özellikle enflasyon oranları ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor. Fed yetkililerinin ardı ardına yaptığı açıklamalar, yeni bir faiz indirimi olasılığını güçlendirdi ve piyasalardaki beklentileri artırdı.