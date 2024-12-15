FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED aralık ayı faiz kararı toplantısı)
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararının, aralık ayında ne yönde olacağı analistlerin beklentisi doğrultusunda belli oldu. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman?
Aralık ayı FED faiz kararı için geri sayım sürmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan yılın son FED faiz kararı öncesinde, yatırımcılar güvenli limanlarına geçiş yaptı. Şimdi gözler aralık ayı FED faiz kararına çevrildi. Peki, aralık FED faiz kararı ne zaman?