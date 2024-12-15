FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED aralık ayı faiz kararı toplantısı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararının, aralık ayında ne yönde olacağı analistlerin beklentisi doğrultusunda belli oldu. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED aralık ayı faiz kararı toplantısı) - 1

Aralık ayı FED faiz kararı için geri sayım sürmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan yılın son FED faiz kararı öncesinde, yatırımcılar güvenli limanlarına geçiş yaptı. Şimdi gözler aralık ayı FED faiz kararına çevrildi. Peki, aralık FED faiz kararı ne zaman?

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED aralık ayı faiz kararı toplantısı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED aralık ayı faiz kararı toplantısı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Üretici enflasyonu kasımda yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerine paralel ve yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED aralık ayı faiz kararı toplantısı) - 4

Analistler, üretici fiyatlarının kasımda gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle beklenenden daha fazla yükseldiğini, hizmet fiyatlarındaki ılımlı seyrin ise enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğüne dair umut verdiğini belirtti.

Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 7 Aralık ile biten haftada 242 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 96 seviyesinde bulunuyor.

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