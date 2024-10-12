FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 FED toplantı tarihi
Fed, 4 yıl aradan sonra politika faizini 50 baz puan düşürerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığından yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti. Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok kişi şimdi ise Fed'in Ekim ayında toplantısı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Eylül ayında Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz indirimine giderken, Rusya Merkez Bankası ve Brezilya Merkez Bankası faiz artırım kararı aldı. Japonya Merkez Bankası (BoJ), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise politika faizini sabit bıraktı. Tüm gözler şimdi Fed'in alacağı en son faiz kararı ve ardından piyasalara olacak etkisinde. İşte, 2024 Fed toplantı tarihi...