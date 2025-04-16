FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı bekleniyor
ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu. Para Politikası Kurulu takvimine göre nisan ayı toplantısı yapılmayacak. Ekonomi gündemini yakından takip edenler şimdi yeni toplantı tarihine odaklandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Global piyasalarda, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından gözler şimdi de faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Çok konuşulan bu karar 1'e karşı 11 oyla alınmıştı. Ekonomi gündemini yakından takip edenler şimdi yeni faiz kararına odaklandı. İşte, FED faiz kararı hakkında bilgiler...