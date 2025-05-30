FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD merkez bankası haziran toplantı takvimi
ABD Merkez Bankası (Federal Reserve ya da kısaca FED), dünya genelinde yatırımcılar, ekonomistler ve piyasa uzmanlarının dikkatle izlediği faiz oranı kararlarını düzenli aralıklarla açıklamayı sürdürüyor. FED'in faiz oranlarına ilişkin alacağı kararlar, yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel piyasaları da yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, her toplantısı hem finansal piyasalar hem de reel ekonomi açısından büyük önem taşıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED'in faiz politikaları; enflasyon, istihdam ve ekonomik büyüme gibi kritik göstergelerle şekilleniyor. Özellikle son dönemde küresel enflasyon baskıları ve resesyon riskleri nedeniyle FED'in alacağı faiz kararları, yatırımcıların portföy yönetimlerinden gelişmekte olan ülke ekonomilerine kadar pek çok alanda etkisini gösteriyor.