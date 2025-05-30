FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD merkez bankası haziran toplantı takvimi

Piyasalar ise FED’in açıklamalarını önceden fiyatlamaya çalışıyor. Bu da hisse senetlerinden tahvillere, döviz kurlarından emtia fiyatlarına kadar birçok varlık sınıfında dalgalanmalara yol açabiliyor. FED’in faiz artırımı ya da indirimi gibi adımları, dünya ekonomisinin nabzını tutan önemli bir gösterge olarak yakından takip edilmeye devam ediyor.



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantı ardından 18 Haziran'da saat 22:00'de duyurulacak.