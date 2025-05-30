FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD merkez bankası haziran toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve ya da kısaca FED), dünya genelinde yatırımcılar, ekonomistler ve piyasa uzmanlarının dikkatle izlediği faiz oranı kararlarını düzenli aralıklarla açıklamayı sürdürüyor. FED'in faiz oranlarına ilişkin alacağı kararlar, yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel piyasaları da yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, her toplantısı hem finansal piyasalar hem de reel ekonomi açısından büyük önem taşıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD merkez bankası haziran toplantı takvimi - 1

FED'in faiz politikaları; enflasyon, istihdam ve ekonomik büyüme gibi kritik göstergelerle şekilleniyor. Özellikle son dönemde küresel enflasyon baskıları ve resesyon riskleri nedeniyle FED'in alacağı faiz kararları, yatırımcıların portföy yönetimlerinden gelişmekte olan ülke ekonomilerine kadar pek çok alanda etkisini gösteriyor.

NTVPARA HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD merkez bankası haziran toplantı takvimi - 2

Piyasalar ise FED’in açıklamalarını önceden fiyatlamaya çalışıyor. Bu da hisse senetlerinden tahvillere, döviz kurlarından emtia fiyatlarına kadar birçok varlık sınıfında dalgalanmalara yol açabiliyor. FED’in faiz artırımı ya da indirimi gibi adımları, dünya ekonomisinin nabzını tutan önemli bir gösterge olarak yakından takip edilmeye devam ediyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantı ardından 18 Haziran'da saat 22:00'de duyurulacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD merkez bankası haziran toplantı takvimi - 3

FED RAPORU: ENFLASYON BAŞLICA ENDİŞE KAYNAĞI

Fed, 12 binden fazla yetişkinin katılımıyla geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği anketin sonucunda hazırlanan "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporunu yayımladı.

Geçen yıl yetişkinlerin yüzde 73'ünün ya "iyi durumda" olduklarını ya da "mali açıdan rahat yaşadıklarını" bildirdiği kaydedilen raporda, bunun 2023'teki yüzde 72'lik orana benzer olduğu ancak 2021'deki yüzde 78'lik seviyenin altında kaldığı vurgulandı.



FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD merkez bankası haziran toplantı takvimi - 4

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları da yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Banka yetkililerinin, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.

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