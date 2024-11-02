FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Başkanı Jerome Powell'dan indirim sinyali gelmişti

İNDİRİM SİNYALİ GELDİ

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinin ölçülü bir hızla devam edeceği sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, daha fazla faiz indiriminin yolda olduğunun sinyalini verdi ancak bunların hala sağlıklı olan ekonomiyi desteklemeye yönelik ölçülü bir hızda gerçekleşeceğini belirtti.



