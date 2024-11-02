FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Başkanı Jerome Powell'dan indirim sinyali gelmişti

ABD Merkez bankası FED faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. ABD Merkez Bankası (FED) yıl içerisinde 8 kez faiz kararını belirlemek üzere üzere bir araya geliyor. Takvime göre, toplantılardan biri kasım ayında gerçekleştirilecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Başkanı Jerome Powell'dan indirim sinyali gelmişti - 1

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kilitlendi. Ekim ayındı pas geçen Para Politikası Kurulu (FOMC) kasım ayında faiz kararını belirlemek üzere bir kez daha bir araya gelecek.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Başkanı Jerome Powell'dan indirim sinyali gelmişti - 2

ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek faiz oranını yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Başkanı Jerome Powell'dan indirim sinyali gelmişti - 3

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası faiz kararı toplantı takvimine göre; Fed'in bir sonraki toplantısı 6 - 7 Kasım tarihlerinde yapılacak.

FED faiz kararı 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 21.00'de açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Başkanı Jerome Powell'dan indirim sinyali gelmişti - 4

İNDİRİM SİNYALİ GELDİ

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinin ölçülü bir hızla devam edeceği sinyalini verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell, daha fazla faiz indiriminin yolda olduğunun sinyalini verdi ancak bunların hala sağlıklı olan ekonomiyi desteklemeye yönelik ölçülü bir hızda gerçekleşeceğini belirtti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Başkanı Jerome Powell'dan indirim sinyali gelmişti - 5

Powell, ABD merkez bankasının ileriye dönük olarak çeyrek puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve yeni verilerin devam eden ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarına olan güveni artırmasının ardından "acelesi olmadığını" vurguladı.

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