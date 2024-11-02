FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Başkanı Jerome Powell'dan indirim sinyali gelmişti
ABD Merkez bankası FED faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. ABD Merkez Bankası (FED) yıl içerisinde 8 kez faiz kararını belirlemek üzere üzere bir araya geliyor. Takvime göre, toplantılardan biri kasım ayında gerçekleştirilecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kilitlendi. Ekim ayındı pas geçen Para Politikası Kurulu (FOMC) kasım ayında faiz kararını belirlemek üzere bir kez daha bir araya gelecek.