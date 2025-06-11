FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran ayı toplantı takvimi

Haziran ayının ortalarına doğru gözler FED faiz kararına çevrildi. Piyasalarda en çok merak edilen konu ise yalnızca faiz kararının kendisi değil; aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve büyüme beklentilerine yönelik açıklamaları olacak.