FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran ayı toplantı takvimi
ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayında gerçekleştireceği faiz toplantısıyla küresel yatırımcıların yakın markajında. Nisan ayında herhangi bir toplantı yapılmaması ve son aylarda faiz oranlarının sabit tutulması, gözleri haziran ayındaki kritik toplantıya çevirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Haziran ayının ortalarına doğru gözler FED faiz kararına çevrildi. Piyasalarda en çok merak edilen konu ise yalnızca faiz kararının kendisi değil; aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve büyüme beklentilerine yönelik açıklamaları olacak.