Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED temmuz ayı toplantı tarihi
ABD enflasyon verileri ardından gözler temmuz ayında açıklanacak bir diğer veriye, faiz kararına çevrildi. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, temmuz ayının son günlerinde etkili olacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı toplantısı, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED, son kararıyla politika faizini art arda 7 toplantıda da değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.