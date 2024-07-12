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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED temmuz ayı toplantı tarihi

ABD enflasyon verileri ardından gözler temmuz ayında açıklanacak bir diğer veriye, faiz kararına çevrildi. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, temmuz ayının son günlerinde etkili olacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED temmuz ayı toplantı tarihi - 1

ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı toplantısı, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED, son kararıyla politika faizini art arda 7 toplantıda da değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED temmuz ayı toplantı tarihi - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimini sene başına paylaşmıştı. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED temmuz ayı toplantı tarihi - 3

FED'İN SON TOPLANTISINDA ÇIKAN KARAR

ABD Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.

Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Fed, mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.

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