Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED temmuz ayı toplantı tarihi

FED'İN SON TOPLANTISINDA ÇIKAN KARAR

ABD Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.



Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.



Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.



Fed, mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.