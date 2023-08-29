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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı ve faiz kararı bekleniyor

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor. Temmuz ayı faiz kararını açıklayan FED'in yeni toplantısı; dolar, altın ve kripto para piyasasında yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son toplantının ardından şimdi de yeni toplantı tarihi gündeme geldi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı ve faiz kararı bekleniyor - 1

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, faizle ilgili önemli mesajlar vermişti. Powell, "Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek." demişti. İşte, FED toplantısı hakkında son bilgiler...

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı ve faiz kararı bekleniyor - 2

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF HAVA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bir süredir varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş güç kaybediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamaları piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 82 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, tahvil piyasalarında satış baskısının güç kaybettiği göze çarpıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 4,19'da dengelenirken, altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.924 dolarda seyrediyor.

Analistler, Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini ifade ederek, bugünden itibaren JOLTS açık iş sayısı verileri ile yoğunlaşacak takvimin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı ve faiz kararı bekleniyor - 3

POWELL'DEN FAİZ AÇIKLAMASI

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz politikasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşan Powell şu mesajları verdi:

"Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek. Fed, faizleri tekrar yükseltme veya sabit tutmaya karar verirken dikkatli bir şekilde ilerleyecek.

Enflasyon son derece yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olana kadar faizleri kısıtlayıcı seviyede tutmaya niyetliyiz. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek.

Trendin üzerindeki büyüme Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasını gerektirebilir."

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı ve faiz kararı bekleniyor - 4

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılının Ağustos ayında FED faiz kararı toplantısı yapılmayacak.

FED'in bir sonraki toplantısının 19-20 Eylül 2023 tarihinde yapılması planlanıyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı ve faiz kararı bekleniyor - 5

FAİZ 22 YILIN ZİRVESİNDE

Fed, temmuz ayındaki son toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığında bırakmıştı.

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