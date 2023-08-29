FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı ve faiz kararı bekleniyor

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF HAVA
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Bir süredir varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş güç kaybediyor.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamaları piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 82 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, tahvil piyasalarında satış baskısının güç kaybettiği göze çarpıyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 4,19'da dengelenirken, altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.924 dolarda seyrediyor.
Analistler, Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini ifade ederek, bugünden itibaren JOLTS açık iş sayısı verileri ile yoğunlaşacak takvimin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.