FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı için geri sayım!
FED piyasaların merakla beklediği Haziran faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Mart 2022'de başlayan faiz artırım süreci sona ermişti. Politika faizi, son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit kalmıştı. FED Başkanı Powell, enflasyon hedefine ulaşılması için bu yıl ek faiz artışları olabileceği sinyalini vermişti. Peki, Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor. Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak olan FED öncesinde, dolar, altın ve kripto para piyasasında oynaklık sürmeye devam ederken, yatırımcılar güvenli yatırım için FED'in faiz kararını bekliyor. İşte, FED toplantısı tarihi...