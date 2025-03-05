FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (FED mart ayı faiz beklentisi)

ABD Merkez Bankası (FED), mart ayı faiz kararı toplantısı için geri sayıma başladı. Küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran faiz kararları, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle enflasyon verileri, işsizlik oranları ve ekonomik büyüme göstergeleri doğrultusunda alınacak faiz kararı, piyasaların yönünü belirlemede kritik bir rol oynayacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (FED mart ayı faiz beklentisi) - 1

Mart ayında gerçekleştirilecek olan FED toplantısı öncesinde yatırımcılar, risk faktörlerini göz önünde bulundurarak güvenli limanlara yönelmeye başladı. Son dönemde piyasalarda görülen dalgalanmalar ve belirsizlik ortamı, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. FED'in açıklayacağı faiz oranı, küresel piyasaları doğrudan etkileyerek doların değerinde, altın fiyatlarında, borsa endekslerinde ve kripto para piyasasında önemli dalgalanmalara yol açabilir.

Özellikle faiz artırımı veya sabit bırakma kararı, piyasalarda olumlu ya da olumsuz tepkilere neden olabilir. Faiz artışı, genellikle doların değer kazanmasına ve riskli varlıklardan çıkışlara sebep olurken, faiz indirimi veya sabit tutulması yatırımcıların daha fazla risk almasına olanak tanıyabilir. Bu nedenle, FED'in mart ayında alacağı karar, piyasalar için büyük önem taşıyor.Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası’nın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından gerçekleştirilecek toplantının tarihi ve kararın piyasalara etkileri, yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (FED mart ayı faiz beklentisi) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (FED mart ayı faiz beklentisi) - 3


Toplantının ardından faiz kararı, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 22.00'da açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (FED mart ayı faiz beklentisi) - 4

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yılın ilk toplantısında para politikasında daha fazla sıkılaşma ihtimalini sonlandırırken, faiz indirimlerinin ise mart ayı gibi erken bir tarihte başlamayacağının sinyalini verdi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (FED mart ayı faiz beklentisi) - 5

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini mart ayında da sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 64'e yükselirken, faiz indirimi beklentisi yüzde 36'ya geriledi.

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