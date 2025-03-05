FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (FED mart ayı faiz beklentisi)

Mart ayında gerçekleştirilecek olan FED toplantısı öncesinde yatırımcılar, risk faktörlerini göz önünde bulundurarak güvenli limanlara yönelmeye başladı. Son dönemde piyasalarda görülen dalgalanmalar ve belirsizlik ortamı, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. FED'in açıklayacağı faiz oranı, küresel piyasaları doğrudan etkileyerek doların değerinde, altın fiyatlarında, borsa endekslerinde ve kripto para piyasasında önemli dalgalanmalara yol açabilir.



Özellikle faiz artırımı veya sabit bırakma kararı, piyasalarda olumlu ya da olumsuz tepkilere neden olabilir. Faiz artışı, genellikle doların değer kazanmasına ve riskli varlıklardan çıkışlara sebep olurken, faiz indirimi veya sabit tutulması yatırımcıların daha fazla risk almasına olanak tanıyabilir. Bu nedenle, FED'in mart ayında alacağı karar, piyasalar için büyük önem taşıyor.Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası’nın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından gerçekleştirilecek toplantının tarihi ve kararın piyasalara etkileri, yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.