FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz FED toplantı tarihi
2024 Temmuz ayı FED faiz kararı öncesinde, piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. FED'in yeni toplantısında nasıl bir karar vereceği ve piyasaların beklentisi sorgulanıyor. Temmuz ayının başlamasıyla vatandaşların bu kapsamdaki araştırmaları da hız kazandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. FED'in bu ayda nasıl bir karar vereceği, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Faiz kararı özellikle altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Amerika Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi...