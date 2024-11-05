FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı)

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.



Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.



Açıklamada, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.