FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) kasım ayı faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin kasım ayı faiz kararı beklentisi yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?
2024 FED kasım ayı faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Son faiz kararında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indiren FED, faizi 50 baz puan düşürerek 4,75-5,00 aralığına çekmişti. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?