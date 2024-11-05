FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) kasım ayı faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin kasım ayı faiz kararı beklentisi yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı) - 1

2024 FED kasım ayı faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Son faiz kararında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indiren FED, faizi 50 baz puan düşürerek 4,75-5,00 aralığına çekmişti. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

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FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı kasım ayı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, verilerin Fed'in bu haftaki seçimlerin hemen ardından gerçekleşecek toplantısında çeyrek baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 83 seviyesinde bulunuyor.

FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı) - 4

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.

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