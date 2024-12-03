FED faiz kararı ne zaman? FED yetkilisinden indirim sinyali (2024 FED aralık ayı faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararı için piyasaların bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasası yatırımcılarını yakından ilgilendiren FED faiz kararının, aralık ayında ne yönde olacağı merak ediliyordu. FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, aralık ayı için faiz indirimi sinyali verdi. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman?
Yılın son FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 2 Para Politikası Kurulu toplantısında, faizi 75 baz puan indiren FED'in aralık ayında alacağı reaksiyon yatırımcılar tarafından merak ediliyor. FED yetkisili Christopher Waller, politika faizinde daha nötr bir seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktardı. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman?