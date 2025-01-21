FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler yılın ilk faiz kararında
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz kararını ocak ayında ilan edecek. Yatırımcıların ve ekonomistlerin merakla beklediği bu karar, küresel piyasalarda yeni yılın ilk yön belirleyicisi olacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, gelecekteki para politikaları hakkında önemli ipuçları verecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Takvimle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 ocak ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.