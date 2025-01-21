FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler yılın ilk faiz kararında

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz kararını ocak ayında ilan edecek. Yatırımcıların ve ekonomistlerin merakla beklediği bu karar, küresel piyasalarda yeni yılın ilk yön belirleyicisi olacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, gelecekteki para politikaları hakkında önemli ipuçları verecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler yılın ilk faiz kararında - 1

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Takvimle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 ocak ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler yılın ilk faiz kararında - 2

İLK FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın ilk Fed faiz kararı toplantısı 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler yılın ilk faiz kararında - 3

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi.

FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler yılın ilk faiz kararında - 4

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomik göstergeler ve çeşitli analist raporları, Fed'in bu toplantıda hangi yönde adım atabileceğine dair çeşitli senaryolar ortaya koyuyor. Bazı analistler, yükselen enflasyon karşısında daha agresif bir para politikası adımının gerekebileceğini savunurken, diğerleri, ekonomik toparlanmanın hassas doğası nedeniyle daha temkinli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine işaret ediyor.

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