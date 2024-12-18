FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED aralık ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen, FED aralık ayı Para Politikası Kurulu kararının ne yönde olacağı araştırılıyor. FED'in yılın son faiz kararı öncesinde analistlerin aralık ayı faiz beklentileri belli oldu. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED aralık ayı PPK faiz kararı) - 1

Aralık FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, dünya piyasalarını ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılın son faiz kararını açıklayacak olan FED'in politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED aralık ayı PPK faiz kararı) - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED aralık ayı PPK faiz kararı) - 3

PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR İZLENİYOR

Küresel piyasalarda, 18 Aralık'ta açıklanacak olan ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED aralık ayı PPK faiz kararı) - 4

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.


Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

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