FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED aralık ayı PPK faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen, FED aralık ayı Para Politikası Kurulu kararının ne yönde olacağı araştırılıyor. FED'in yılın son faiz kararı öncesinde analistlerin aralık ayı faiz beklentileri belli oldu. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?
Aralık FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, dünya piyasalarını ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılın son faiz kararını açıklayacak olan FED'in politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?