FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED aralık ayı PPK faiz kararı)

Aralık FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, dünya piyasalarını ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılın son faiz kararını açıklayacak olan FED'in politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?