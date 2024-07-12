Fed ne zaman faiz indirecek? Tarih netleşmeye başladı

FED BU YIL KAÇ FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK?

Enflasyon verisi sonrası piyasalarda yıl sonuna kadar üç faiz indirimi yapılabileceği de fiyatlamalara dahil oldu.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin bu yıl 1 veya 2 faiz indiriminin uygun olabileceği bir yolda göründüğünü söyledi.

Daly, bir sonraki para politikası adımı atabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu da vurguladı.



St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini belirterek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt istediğini ifade etti.