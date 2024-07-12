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Fed ne zaman faiz indirecek? Tarih netleşmeye başladı

Küresel piyasalar, enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirimine odaklandı. Piyasalar için ilk faiz indirimine gideceği tarih netleşmeye başladı. Fiyatlamalarda Fed'in bu yıl kaç faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler de değişti.

Fed ne zaman faiz indirecek? Tarih netleşmeye başladı - 1

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin ardından faiz indirimine yönelik iyimserlik arttı.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Tüketici fiyatları aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da son bir senenin en düşük seviyesine indi.

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Fed ne zaman faiz indirecek? Tarih netleşmeye başladı - 2

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in fararını açıklayacağı kritik toplantı 18 Eylül'de gerçekleşecek.

Fedwatch'a göre yatırımcılar, eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimini yüzde 87 ile fiyatlıyor.

Fed ne zaman faiz indirecek? Tarih netleşmeye başladı - 3

IMF'DEN AÇIKLAMA

IMF, Fed'in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine ve temkinli kalması gerektiğine inanmaya devam ettiğini söyledi.

IMF sözcüsü Julie Kozack, ABD'de dezenflasyon sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Kozack, "Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürecek bir konumda olmasını bekliyoruz ve bu değerlendirmemiz geçerliliğini koruyor" dedi.

Fed ne zaman faiz indirecek? Tarih netleşmeye başladı - 4

JPMORGAN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

JPMorgan, haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine daha erken başlayacağı tahmininde bulundu.

Banka, faiz indirimlerinin eylül ayında başlamasını bekliyor. Sonraki üç ayda bir indirimlerin devam edeceği tahmin ediliyor.

Fed ne zaman faiz indirecek? Tarih netleşmeye başladı - 5

FED BU YIL KAÇ FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK?

Enflasyon verisi sonrası piyasalarda yıl sonuna kadar üç faiz indirimi yapılabileceği de fiyatlamalara dahil oldu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin bu yıl 1 veya 2 faiz indiriminin uygun olabileceği bir yolda göründüğünü söyledi.

Daly, bir sonraki para politikası adımı atabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini belirterek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt istediğini ifade etti.

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