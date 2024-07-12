Fed ne zaman faiz indirecek? Tarih netleşmeye başladı
Küresel piyasalar, enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirimine odaklandı. Piyasalar için ilk faiz indirimine gideceği tarih netleşmeye başladı. Fiyatlamalarda Fed'in bu yıl kaç faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler de değişti.
ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin ardından faiz indirimine yönelik iyimserlik arttı.
Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Tüketici fiyatları aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da son bir senenin en düşük seviyesine indi.