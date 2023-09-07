FED toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor
Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde faiz politikasına ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı. Powell, "Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek. Fed, faizleri tekrar yükseltme veya sabit tutmaya karar verirken dikkatli bir şekilde ilerleyecek." demişti. Peki, FED toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor. Ağustos ayında toplantı yapmayan FED'in yeni toplantısı dolar, altın ve kripto para piyasasında yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte, 2023 Eylül FED toplantı takvimi...