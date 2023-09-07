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FED toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde faiz politikasına ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı. Powell, "Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek. Fed, faizleri tekrar yükseltme veya sabit tutmaya karar verirken dikkatli bir şekilde ilerleyecek." demişti. Peki, FED toplantısı ne zaman?

FED toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor - 1

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor. Ağustos ayında toplantı yapmayan FED'in yeni toplantısı dolar, altın ve kripto para piyasasında yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte, 2023 Eylül FED toplantı takvimi...

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FED toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılının Eylül ayında FED faiz kararı toplantısı yapılacak.

FED'in bir sonraki toplantısının 19-20 Eylül 2023 tarihinde yapılması planlanıyor.

FED toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor - 3

FAİZ 22 YILIN ZİRVESİNDE

Fed, temmuz ayındaki son toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığında bırakmıştı.

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