Fenomenlerin balonu patladı: Güzellik merkezleri devren satılık
Dilan Polat gibi fenomenlerle popülerleşen güzellik merkezleri balonu patladı. Türkiye genelinde bin 900 güzellik merkezinin satılık veya kiralık ilanı bulunuyor. İstanbul, 450 ilan ile ilk sırayı çekiyor. Fiyatları ise 500 bin liradan başlıyor, 10 milyon liraya kadar ulaşıyor.
Son yıllarda popüler bir yatırım alanı olan güzellik merkezleri kapanma sürecine giriyor.
Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak yer alıyor.