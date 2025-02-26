Fenomenlerin balonu patladı: Güzellik merkezleri devren satılık

Dilan Polat gibi fenomenlerle popülerleşen güzellik merkezleri balonu patladı. Türkiye genelinde bin 900 güzellik merkezinin satılık veya kiralık ilanı bulunuyor. İstanbul, 450 ilan ile ilk sırayı çekiyor. Fiyatları ise 500 bin liradan başlıyor, 10 milyon liraya kadar ulaşıyor.

Fenomenlerin balonu patladı: Güzellik merkezleri devren satılık - 1

Son yıllarda popüler bir yatırım alanı olan güzellik merkezleri kapanma sürecine giriyor.

Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak yer alıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Fenomenlerin balonu patladı: Güzellik merkezleri devren satılık - 2

Dilan Polat gibi fenomenlerin öncülüğünde popülerleşen "güzellik merkezi açma" trendi, günümüzde eski cazibesini kaybetmiş durumda...

Polat'lara açılan davaların ardından tüm gözler güzellik merkezi sektörüne çevrilmişti.

Fenomenlerin balonu patladı: Güzellik merkezleri devren satılık - 3

İşletmeciler, artan kiralar, maliyetler ve azalan talep nedeniyle faaliyetlerini devretmek ya da sonlandırmak zorunda kalıyor.

Fenomenlerin balonu patladı: Güzellik merkezleri devren satılık - 4

Bu durum, sektördeki geleceğe dair belirsizlikleri artırırken, birçok işletmenin ayakta kalmasını güçleştiriyor.

Fenomenlerin balonu patladı: Güzellik merkezleri devren satılık - 5
Fenomenlerin balonu patladı: Güzellik merkezleri devren satılık - 6
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