Fileler toplanıyor: Fındık hasadında son günler

"ÜRETİCİ TOPLAMA MALİYETİNDEN KURTARABİLİYOR"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, üreticilere borsa olarak 20 yılı aşkın süredir fındıkta verim ve kaliteyi artırma projesi kapsamında farklı öneriler sunduklarını söyledi.



Bunlardan birinin de file örtü olduğuna dikkati çeken Ergan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"100 kilogram olan dekarda verimi biz 200-300 kilograma çıkartabilmemiz için bir takım önlemler almamız lazım. Fındık ağaçlarını yenilenmesi, fındık dallarının yeniden sökülüp dikilmesi gibi önlemler vardı. Bir de fındığı yerden toplamak. Fındık yere düşerse daha kaliteli, olgun olur ve randımanda da yüksek verimler almış oluruz."



Ergan, bu kapsamda da file örtüsü serildikten sonra fındığın olgunlaşıp döküldüğünü aktararak, "Yani olgunlaşan ürün filenin üstüne düştüğü için üretici toplama maliyetinden kurtarabiliyor. Dolayısıyla filenin de bir iki sezonda maliyetini çıkartabiliyor. Bir de fındık da en az 1-2 randıman da artmış oluyor. Bu da üreticiye kiloda 2 ila 5 lira arasında bir katkı sağlıyor." diye konuştu.