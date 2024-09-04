Fileler toplanıyor: Fındık hasadında son günler
Trabzon'da temmuz ayında fındık bahçelerini file örtüyle kaplayan üreticiler, bugünlerde örtülerini toplamaya başladı.
Fındıkta verim ve kaliteyi artırmanın yanı sıra işçilik maliyetlerini düşürmek için temmuz ay sonunda bahçelerini file örtüyle kaplayan üreticiler, eylül ayı itibarıyla tekrar bahçelere girerek, hasadın son süreçleri için ter döküyor.
Bugünlerde dalında olgunlaşıp örtülere dökülen fındıkları çuvallayarak harmana götüren üreticiler, örtülerini de toplayarak ürünü satışa hazır hale getiriyor.