Fırsatçıların komisyon oyunu! Vatandaştan fark alıyorlar
7 bin liranın üzerindeki ödemelerin bankalardan yapılması zorunlu hale geldi. Bazı işletmeler elden ödemelere üst sınırı fırsata çevirdi, vatandaştan fark almaya başladı. Tüketici dernekleri ise kartlı ödemelerde ek komisyon talep edilmesinin yasak olduğunu açıkladı.
7 bin lira üzerindeki alışverişlerde banka veya aracı kurum kullanımı zorunlu hale geldi.
Elden para ödenmesinin tespit edilmesi halinde hem alıcı hem de satıcıya ceza uygulanacak.
Taksitli işlemlerde ise toplam fiyat 7 bin liranın üzerindeyse taksitlerin de banka üzerinden yapılması gerekecek.