Fırsatçıların komisyon oyunu! Vatandaştan fark alıyorlar

7 bin liranın üzerindeki ödemelerin bankalardan yapılması zorunlu hale geldi. Bazı işletmeler elden ödemelere üst sınırı fırsata çevirdi, vatandaştan fark almaya başladı. Tüketici dernekleri ise kartlı ödemelerde ek komisyon talep edilmesinin yasak olduğunu açıkladı.

Fırsatçıların komisyon oyunu! Vatandaştan fark alıyorlar - 1

7 bin lira üzerindeki alışverişlerde banka veya aracı kurum kullanımı zorunlu hale geldi.

Elden para ödenmesinin tespit edilmesi halinde hem alıcı hem de satıcıya ceza uygulanacak.

Taksitli işlemlerde ise toplam fiyat 7 bin liranın üzerindeyse taksitlerin de banka üzerinden yapılması gerekecek.

NTVPARA HABERLERİ

Fırsatçıların komisyon oyunu! Vatandaştan fark alıyorlar - 2

FIRSATÇILARIN İŞİNE GELMEDİ

Elden ödemelere sınır getirilmesi fırsatçıların işine gelmedi.

Bazı işletmeler, 7 bin lira üzerindeki alışverişlerde kart veya banka kullanım zorunluluğunu vatandaşa yansıtmaya başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre tüketiciyi nakit ödemeye yönlendirmek isteyen işletmeler, 7 bin lira altındaki ödemelerde kredi kartı komisyon oranlarını yüzde 20’lere kadar çıkardı.

Fırsatçıların komisyon oyunu! Vatandaştan fark alıyorlar - 3

İstanbul’da bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3 bin 200 lira talep ederken, aynı işlemin kredi kartı ile 3 bin 860 lira olduğunu söyledi.

Bir başka örnekte ise bir gözlük firması, nakitte 52 bin lira olan gözlük için kredi kartı ile 64 bin lira talep etti.

Bir oto tamircisi 4 bin 500 lira olan işlem ücretini kredi kartı ile yapılması durumda 6 bin 000 liraya yükselti.

Fırsatçıların komisyon oyunu! Vatandaştan fark alıyorlar - 4

KART ÖDEMESİNE FARK ALINMASI YASAL MI?

Yaşanan mağduriyetler sosyal medya, şikâyet siteleri ve CİMER’e yansıdı. Bazı dükkanların ise "POS cihazı bozuk" yalanına başvurduğu belirtildi.

Tüketici dernekleri, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ek komisyon alınmasının yasak olduğunu açıkladı.

Ek komisyon talep edilmesinin cezai yaptırımları olduğu bildirildi.

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