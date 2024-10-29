Fırsatçıların komisyon oyunu! Vatandaştan fark alıyorlar

İstanbul’da bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3 bin 200 lira talep ederken, aynı işlemin kredi kartı ile 3 bin 860 lira olduğunu söyledi.



Bir başka örnekte ise bir gözlük firması, nakitte 52 bin lira olan gözlük için kredi kartı ile 64 bin lira talep etti.



Bir oto tamircisi 4 bin 500 lira olan işlem ücretini kredi kartı ile yapılması durumda 6 bin 000 liraya yükselti.