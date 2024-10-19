Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza: Ceza 100 bin liraya kadar çıkacak!

KAYIT DIŞI FAALİYETLERDE YÜZDE 50 ARTIRIMLI CEZA UYGULANACAK

Düzenlemede kayıt dışı olarak faaliyette bulunan kişiler adına yüzde 50 artırımlı vergi ziyaı cezası uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve örneklere de yer verildi.



Bu kapsamda, vergi dairesinin bilgisi dışında mükellefiyet tesis ettirmeden faaliyette bulunanlara kesilecek cezalar yüzde 50 artırımlı uygulanacak. Mükellefiyet tesis ettirildikten sonra, mükellefiyet tarihinden önceki dönemler için daha sonra yeni bir tarhiyat yapılması durumunda da cezalar artırımlı tatbik edilecek.