Fiş almayana-vermeyene, kirayı elden ödeyene ceza
Vergi paketinde yeni ayrıntılar belli oldu. Pakete göre hizmet işletmelerinde günlük hasılat tespitleri dikkate alınacak. Kayıt dışı çalışma, banka hesabı ve POS cihazı paylaşımı, faturasız hizmet ve elden kira ödemelerine ceza uygulanacak. Fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenler ile bu belgeleri almayanlara 30 bin lira ceza kesilecek. İşte TBMM yolundaki vergi paketinin ayrıntıları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele faaliyetlerini yasal düzenlemelerle güçlendirmek ve gönüllü uyumu artırmak amacıyla vergi paketi hazırladı.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, kayıt dışılıkla mücadele çalışmaları vergi incelemeleri ve saha denetimleriyle aralıksız sürdürülüyor.
Bakanlık, şimdi de bu mücadeleye vergi mevzuatında yapılmasını önerdiği değişiklikle yasal destek verilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda bir vergi paketi hazırlayan Bakanlık, yasal düzenlemelerle kayıt dışılıkla mücadelede gönüllü uyumu artırmayı öngörüyor.