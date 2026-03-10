Forbes, dünyanın en zenginlerini açıkladı. Türkiye'den 40 isim listede

Forbes'un bu yıl 40'ıncı kez yayımladığı Milyarderler Listesi, yapay zeka patlaması, hareketli piyasalar ve elverişli mali politikalar sayesinde rekor sayıda kişinin bu yıl Milyarderler Listesi'ne girdiğini ortaya koydu.

Buna göre, dünya genelinde milyarder sayısı, geçen yıla kıyasla 400 kişi artarak 3 bin 428 ile rekor sayıya ulaştı.

Geçen yıl boyunca zenginler, şaşırtıcı bir hızla zenginleşmeye devam ederken servet, benzeri görülmemiş bir hızla arttı.

Milyarderlerin toplam serveti, bu yıl geçen yıla kıyasla 4 trilyon dolar artarak 20,1 trilyon dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Dünya genelinde 20 kişinin, 12 haneli yani 100 milyar dolar ve üzeri servete sahip olduğu görüldü.