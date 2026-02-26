Futbolcular milyonlar kazanıyor ama futbol kulüpleri kaybediyor. Zarar eden futbol kulüpleri...

Yatırım sektörlerinde son dönemde ortaya çıkan Futbol yatırımları kaybettiriyor. Financial times 'ın haberine göre, UEFA'nın FT Business of Football Zirvesi'nde açıklayacağı rakamlara göre, Avrupa'nın en üst liglerinde oynayan kulüplerin toplam geliri, bir önceki yıla göre 28,6 milyar Euro'dan 30 milyar avroyu aşacak. Bu tahmin, kıta genelindeki 700'den fazla takımın ilk bildirimlerine dayanıyor, ancak en büyük 25 kulüp toplamın neredeyse yarısını oluşturuyor.

MALİYETLER ARSENAL'DE ZİRVEDE

Kulüpler stadyum turları ve futbol dışı etkinlikler gibi gelir kaynakalrını arrtırmaya çalışan yöntemleri izliyor. Buna rağmen maliyetlerdeki yükselişi kontrol edemiyor. İşletme giderleri Arsenal'de yüzde 35, Chelsea'de yüzde 51 ve FC Barcelona'da yüzde 19 arttı. Genellikle bir futbol kulübünün en büyük gider kalemi olan oyuncu ücret enflasyonu, 2024'teki yüzde 1,8'den geçen yıl yüzde 4,8'e yükseldi.

REKOR CHELSEA'DE

UEFA verilerine göre, çoğunluk hissesi ABD merkezli özel sermaye şirketi Clearlake Capital'e ait olan Chelsea FC, geçen yıl 407 milyon Euro ile Avrupa'nın en büyük zararını bildirdi.