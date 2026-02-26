Futbolcular milyonlar kazanıyor ama futbol kulüpleri kaybediyor. Zarar eden futbol kulüpleri...
26.02.2026 10:32
NTV - Haber Merkezi
Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri rekor gelir elde etmesine rağmen 1 milyar Euro'dan fazla zarar etti.
MALİYETLER ARTTI KAR ORANLARI ÇAKILDI
Yatırım sektörlerinde son dönemde ortaya çıkan Futbol yatırımları kaybettiriyor. Financial times'ın haberine göre, UEFA'nın FT Business of Football Zirvesi'nde açıklayacağı rakamlara göre, Avrupa'nın en üst liglerinde oynayan kulüplerin toplam geliri, bir önceki yıla göre 28,6 milyar Euro'dan 30 milyar avroyu aşacak. Bu tahmin, kıta genelindeki 700'den fazla takımın ilk bildirimlerine dayanıyor, ancak en büyük 25 kulüp toplamın neredeyse yarısını oluşturuyor.
MALİYETLER ARSENAL'DE ZİRVEDE
Kulüpler stadyum turları ve futbol dışı etkinlikler gibi gelir kaynakalrını arrtırmaya çalışan yöntemleri izliyor. Buna rağmen maliyetlerdeki yükselişi kontrol edemiyor. İşletme giderleri Arsenal'de yüzde 35, Chelsea'de yüzde 51 ve FC Barcelona'da yüzde 19 arttı. Genellikle bir futbol kulübünün en büyük gider kalemi olan oyuncu ücret enflasyonu, 2024'teki yüzde 1,8'den geçen yıl yüzde 4,8'e yükseldi.
REKOR CHELSEA'DE
UEFA verilerine göre, çoğunluk hissesi ABD merkezli özel sermaye şirketi Clearlake Capital'e ait olan Chelsea FC, geçen yıl 407 milyon Euro ile Avrupa'nın en büyük zararını bildirdi.
OYUNCU HARCAMALARINA SINIR
ABD'ye ait olan Olympique Lyonnais 196 milyon Euro, Tottenham Hotspur ise 148 milyon Euro zarar etti. Rapor, UEFA'nın kulüplerin oyunculara yaptığı harcamaları gelirlerinin yüzdesi olarak sınırlayan yeni mali kurallarının ikinci yılını kapsıyor. İngiliz Premier Ligi'nin de önümüzdeki yıl benzer bir sistemi uygulamaya koyması bekleniyor.
ÖZEL SERMAYE FUTBOLDAN UZAKLAŞIYOR
UEFA'nın finansal sürdürülebilirlik ve araştırma direktörü Andrea Traverso, kulüplerin "yavaş yavaş işletme karlılığına geri döndüğünü" söyledi, ancak "tutarlı yerel düzeyde finansal düzenlemelerin eksikliğinin" pandemi öncesi elde edilen kar seviyelerine ulaşmayı sınırlayacağı konusunda uyardı.
Raporda Avrupa'daki futbol kulüplerinin devralma sayısında da düşüş yaşanıyor. Üst üste üçüncü yıl düşüş yaşanan devralma sayıları özel sermayenin futbol kulüplerine yönelik ilginin düştüğünü gösteriyor.