Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak için TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle gayrimenkul sertifikası modelini İstanbul Başakşehir’de Damla Kent Evleri Projesi ile hayata geçiriyor.
4-8 AĞUSTOS'TA TALEP TOPLANACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Gayrimenkul sertifikası modeliyle vatandaşların kredi ve faiz yüküyle borçlanmadan doğrudan projeye ortak olması sağlanacak.
Emlak Konut GYO’nun proje geliştiriciliği ile TOKİ’nin proje tamamlama garantörlüğünün buluşacağı model Başakşehir’de Damla Kent Evleri Projesi ile hayata geçecek.
48 ayda tamamlanacak proje kapsamında 5 bin 325 konut inşa edilecek. Projenin ilk etabında 1540 adet konut halka arz edilecek. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak.