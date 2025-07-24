Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak için TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle gayrimenkul sertifikası modelini İstanbul Başakşehir’de Damla Kent Evleri Projesi ile hayata geçiriyor.

Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor - 1

4-8 AĞUSTOS'TA TALEP TOPLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Gayrimenkul sertifikası modeliyle vatandaşların kredi ve faiz yüküyle borçlanmadan doğrudan projeye ortak olması sağlanacak.

Emlak Konut GYO’nun proje geliştiriciliği ile TOKİ’nin proje tamamlama garantörlüğünün buluşacağı model Başakşehir’de Damla Kent Evleri Projesi ile hayata geçecek.

48 ayda tamamlanacak proje kapsamında 5 bin 325 konut inşa edilecek. Projenin ilk etabında 1540 adet konut halka arz edilecek. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak.

NTVPARA HABERLERİ

Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor - 2

1 SERTİFİKA FİYATI 7,59 TL

Bu konutlardan satın almak isteyen vatandaşlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde bir sermaye piyasası aracı olan gayrimenkul sertifikasını satın alıp biriktirecek. 1 sertifika fiyatı SPK tarafından 7,59 TL olarak belirlendi.

Herhangi bir alt veya üst limit koşulu olmadan vatandaşlar bütçelerine göre alım yapıp sertifika biriktirebilecek. Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, "Damlaya damlaya ev olur" düşüncesiyle mülk edinme veya Borsa İstanbul’da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma imkanı sunulmuş olacak.

EV ALMAK İÇİN NE KADAR SERTİFİKA ALMAK LAZIM?

62 m²’lik 1+1 daireler 631 bin 516 adet, 88 m²’lik 2+1 daireler 863 bin 276 adet sertifikaya karşılık geliyor.

Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor - 3

BORÇLANMA DEĞİL ORTAKLIK

Yine vatandaşlara mülkün tamamı yerine belirli bir payına sahip olma avantajı sunulacak. Bu sayede her bütçeye uygun ve küçük paylarla konut alımının önü açılacak.

Borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak. Damla Kent Evleri Projesi kapsamında, isteyene konut satın alma (Asli Edim), isteyene konut değerini sertifika karşılığı nakit alma (Tali Edim) ya da sertifikalarını dilediği zaman Borsa’da alıp-satma imkanı sağlayan 3 ayrı yatırım seçeneği yer alacak.

Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor - 4

ASLİ EDİM: SERTİFİKA BİRİKTİRME YOLUYLA KONUT SATIN ALMA

Proje kapsamında ev sahibi olmak isteyenler ‘Asli Edim’ hakkından faydalanarak konut satın alabilecek. Vatandaşlar Asli Edim’den faydalanmak için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirip proje tamamlandığında istediği evi satın alabilecek.

Proje kapsamında bir konutu ortak satın alma imkanı da sunulacak. İki ya da daha fazla kişi sertifikalarını birleştirerek belirlenen sertifika adedine ulaşınca aynı konuta ortak alabilecek. Paylı mülkiyet denilen bu yöntemde alıcıların isimleri tapuya hisseleri oranında yazılacak.

Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor - 5

TALİ EDİM: GAYRİMENKUL DEĞERİNDEN PAY ALMA

Konut satın almak yerine projedeki gayrimenkullerin değer artışından faydalanmak isteyenlere de ‘Tali Edim’ hakkı sağlanacak. Proje sonunda Asli Edim’e konu olmayan daireler TOKİ garantisiyle açık artırma usulü satılacak. Projenin toplam değerindeki artışla birlikte, sertifika başına düşen nihai ‘İtfa Bedeli’ nakit olarak yatırımcının hesabına aktarılacak.

Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor - 6

BORSA’DA ALIM SATIM MODELİ

Projenin gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul’da işlem görecek. Asli ya da Tali Edimi tercih etmeyen yatırımcılar hisse senedi gibi istediği zaman alım-satım yapabilecek. Sertifikalar o günkü borsa fiyatı üzerinden satılabilecek ve para sertifika sahibinin hesabına geçecek.

Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor - 7

ASLİ EDİM İLE KONUT SATIN ALMA SÜRECİ NASIL İLERLER?

Yatırımcı, hedeflediği bağımsız bölüm için gerekli sertifika adedine ulaşınca, aracı kuruma hangi bağımsız bölümü istediğini belirterek başvuruda bulunur. Aracı kurum, yatırımcının sertifika adedini kontrol edip Emlak Konut GYO’ya bildirir. Başvuruda öncelik, başvuru zamanına göre belirlenir. Emlak Konut, 2 iş günü içinde yatırımcıyı sözleşmeye davet eder.

Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor - 8

TOKİ, SERTİFİKA MODELİNİ 2017’DE BAŞARIYLA UYGULADI

TOKİ, Türkiye’de ilk sertifika uygulamasını 2017 yılında İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Park Mavera III projesiyle gerçekleştirdi. Bu proje kapsamında 3.370.410 adet gayrimenkul sertifikası ihraç edildi ve yaklaşık 143 milyon TL finansman sağlandı. Sertifika sahipleri, projede yer alan konutların %72’sine Asli Edim kapsamında doğrudan sahip oldu. Kalan %28’lik kısmı ise Tali Edim yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen gelir, sertifika sahiplerine payları oranında dağıtıldı.

Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor - 9

Emlak Konut'tan şu açıklama yapıldı: 

Şirketimiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında daha önce imzalanan "İş Birliği Protokolü" kapsamında, mülkiyeti TOKİ'ye ait olan İstanbul ili Başakşehir ilçesindeki arsa üzerinde TOKİ güvencesiyle geliştireceğimiz "Damla Kent Projesi" için yapılan Gayrimenkul Sertifikası ihracı başvurusu, 23 Temmuz 2025 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılanarak onaylanmıştır.

4 MİLYAR 744 MİLYON 75 BİN 268 SERTİFİKA SATILACAK 

Bu ihraç, projenin toplam 5.325 konut ve 244 ticari ünitesinden yalnızca konut niteliğindeki bağımsız bölümleri kapsamakta olup, ticari üniteler kapsam dışında tutulmuştur. Proje kapsamında gerçekleştirilecek halka arzda, gayrimenkul yatırımını geniş bir yatırımcı kitlesi için ulaşılabilir kılan birim fiyat 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, ilk etapta projenin A Etabı kapsamında sertifika ile finanse edilmesi öngörülen 1.540 Bağımsız Bölüme ilişkin 14.599.226.657,07 TL değerli 1.923.481.773 adet sertifikanın ihracı planlanmaktadır.

Yatırımcılardan gelecek talep doğrultusunda ek satış hakkının kullanılması durumunda ise B Etabı kapsamında sertifika ile finanse edilmesi öngörülen 674 Bağımsız Bölümün eklenmesi ile toplam arz büyüklüğünün 2.214 adet Bağımsız Bölüme, 21.408.304.627,05 TL değere ve 2.820.593.495 adet sertifikaya ulaşması öngörülmektedir. Gerçekleştirilecek olan ilk halka arz, ile ek satışla birlikte A ve B Etabı'nda yer alan ve 1+1'den 4+1'e kadar çeşitli tiplerde olan 2.214 adet konutun finansmanını sağlayacaktır.

Söz konusu gayrimenkul sertifikası ihracının, İSFA İslami Finans Danışma Komitesi'nin 21.07.2025 tarih ve 2025/0077 sayılı icazet belgesi ile Katılım Finans İlke ve Esasları'na uygunluğu teyit edilmiştir.

Halka arz sürecinin takvimine ilişkin detaylı bilgilendirme, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak olan İzahname Seti'nin yayımlanmasının ardından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

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