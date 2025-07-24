Gayrimenkul sertifikasında fiyat belli oldu, Damla Kent Evleri projesi başlıyor

Emlak Konut'tan şu açıklama yapıldı:



Şirketimiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında daha önce imzalanan "İş Birliği Protokolü" kapsamında, mülkiyeti TOKİ'ye ait olan İstanbul ili Başakşehir ilçesindeki arsa üzerinde TOKİ güvencesiyle geliştireceğimiz "Damla Kent Projesi" için yapılan Gayrimenkul Sertifikası ihracı başvurusu, 23 Temmuz 2025 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılanarak onaylanmıştır.

4 MİLYAR 744 MİLYON 75 BİN 268 SERTİFİKA SATILACAK

Bu ihraç, projenin toplam 5.325 konut ve 244 ticari ünitesinden yalnızca konut niteliğindeki bağımsız bölümleri kapsamakta olup, ticari üniteler kapsam dışında tutulmuştur. Proje kapsamında gerçekleştirilecek halka arzda, gayrimenkul yatırımını geniş bir yatırımcı kitlesi için ulaşılabilir kılan birim fiyat 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, ilk etapta projenin A Etabı kapsamında sertifika ile finanse edilmesi öngörülen 1.540 Bağımsız Bölüme ilişkin 14.599.226.657,07 TL değerli 1.923.481.773 adet sertifikanın ihracı planlanmaktadır.

Yatırımcılardan gelecek talep doğrultusunda ek satış hakkının kullanılması durumunda ise B Etabı kapsamında sertifika ile finanse edilmesi öngörülen 674 Bağımsız Bölümün eklenmesi ile toplam arz büyüklüğünün 2.214 adet Bağımsız Bölüme, 21.408.304.627,05 TL değere ve 2.820.593.495 adet sertifikaya ulaşması öngörülmektedir. Gerçekleştirilecek olan ilk halka arz, ile ek satışla birlikte A ve B Etabı'nda yer alan ve 1+1'den 4+1'e kadar çeşitli tiplerde olan 2.214 adet konutun finansmanını sağlayacaktır.



Söz konusu gayrimenkul sertifikası ihracının, İSFA İslami Finans Danışma Komitesi'nin 21.07.2025 tarih ve 2025/0077 sayılı icazet belgesi ile Katılım Finans İlke ve Esasları'na uygunluğu teyit edilmiştir.



Halka arz sürecinin takvimine ilişkin detaylı bilgilendirme, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak olan İzahname Seti'nin yayımlanmasının ardından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.