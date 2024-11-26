Gayrimenkule yeni vergi sistemi geliyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre gayrimenkul değer değişimlerinin takibi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için teknik altyapı geliştirilecek.



Taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulacağı sistem Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek.