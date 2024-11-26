Gayrimenkule yeni vergi sistemi geliyor
Gayrimenkul sektörüne yönelik yeni vergi sistemi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Yeni dönemde gayrimenkul alım-satımlarında rayiç bedel yerine gerçek değer esas alınacak. Gayrimenkullerin değer takibi için teknik çalışmalar yapılacak. Vergi uygulamasının 2026 yılında devreye alınması öngörülüyor.
Gayrimenkulde rayiç bedel sebebiyle oluşan vergi kayıplarının önlenmesi için harekete geçildi.
Yeni dönemde gayrimenkul alım satımındaki vergilendirmeler, rayiç bedel üzerinden değil gerçek değer üzerinden hesaplanacak.