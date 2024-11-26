Gayrimenkule yeni vergi sistemi geliyor

Gayrimenkul sektörüne yönelik yeni vergi sistemi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Yeni dönemde gayrimenkul alım-satımlarında rayiç bedel yerine gerçek değer esas alınacak. Gayrimenkullerin değer takibi için teknik çalışmalar yapılacak. Vergi uygulamasının 2026 yılında devreye alınması öngörülüyor.

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Gayrimenkulde rayiç bedel sebebiyle oluşan vergi kayıplarının önlenmesi için harekete geçildi.

Yeni dönemde gayrimenkul alım satımındaki vergilendirmeler, rayiç bedel üzerinden değil gerçek değer üzerinden hesaplanacak.

NTVPARA HABERLERİ

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre gayrimenkul değer değişimlerinin takibi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için teknik altyapı geliştirilecek.

Taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulacağı sistem Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek.

Gayrimenkule yeni vergi sistemi geliyor - 3

Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra kanun değişikliği yapılacak.

Edinilen bilgilere göre gerçek değer üzerinden vergilendirme uygulaması 2026 yılında devreye alınacak.

Gayrimenkule yeni vergi sistemi geliyor - 4

Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcı, her biri binde 20 oranında tapu harcı ödüyor.

Alıcı ve satıcının gayrimenkulün emlak vergisi değerinin altında olmamak üzere gerçek alım satım bedelini beyan etmesi gerekiyor.

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