Gazze kayıtlardaki en yıkıcı ekonomik çöküşü yaşıyor

Moreno, işgal altındaki Filistin topraklarında altyapının, üretim varlıklarının ve kamu hizmetlerinin büyük bir kısmının hasar gördüğünü veya yok edildiğini belirterek "Onlarca yıllık ilerleme yok edildi. Sonuç, son yıllarda görülen en derin ve kötü ekonomik krizlerden biri yaşanıyor. Gazze, kayıtlardaki en hızlı ve yıkıcı ekonomik çöküşü yaşıyor. Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) 2024'te, 2023'e kıyasla yüzde 83 oranında daraldı. Bir önceki yılki keskin düşüşün ardından kişi başına düşen GSYİH, dünyadaki en düşük seviyelerden biri olan 161 dolara geriledi." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın da kayıtlardaki en kötü ekonomik gerilemeyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Moreno, artan güvenlik riski, erişim kısıtlamaları ve birçok sektördeki üretken fırsatların kaybı nedeniyle 2024'te GSYİH'de yüzde 17'lik bir düşüşe yol açtığını kaydetti.

Moreno, "(Batı Şeria'da) Kişi başına düşen GSYİH neredeyse yüzde 19 düştü. Aynı zamanda Filistin hükümetinin müdahale kabiliyeti daha da zayıfladı." diye konuştu.