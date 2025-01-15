Gelecekte dünyayı bekleyen en önemli tehditler

Dünya için çalkantılı ve fırtınalı bir gelecek bekleniyor. Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre gelecek 10 yılda iklim felaketleri baş ağrıtacak. 2025 için en büyük risk ise devlet temelli silahlı çatışmalar olacak.

Gelecekte dünyayı bekleyen en önemli tehditler - 1

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) her yıl Davos'ta düzenlenen Yıllık Toplantıları öncesi hazırladığı Küresel Riskler Raporu yayımlandı.

Rapor, Eylül-Ekim 2024 döneminde dünya çapında 900 risk uzmanı, politika yapıcı ve sektör liderlerinin katıldığı, uzun ve kısa vadeli küresel risklerin analiz edildiği anketin sonuçlarını içeriyor.

NTVPARA HABERLERİ

Gelecekte dünyayı bekleyen en önemli tehditler - 2

Katılımcılar, dünyanın uzun vadedeki görünümüne ilişkin kısa vadeye kıyasla daha kötümser bir tablo çiziyor.

Katılımcıların neredeyse üçte ikisi 2035'e kadar özellikle çevresel, teknolojik ve toplumsal zorlukların artmasına bağlı olarak daha çalkantılı ve fırtınalı bir küresel görünüm oluşacağını öngörüyor.

Gelecekte dünyayı bekleyen en önemli tehditler - 3

KISA VADEDE EN BÜYÜK RİSK JEOPOLİTİK GERİLİM

Kısa vadeli risklerde jeopolitik gerilimler ve dezenformasyon ilk sırada yer alıyor. Bu yıl için en büyük riskin devlet temelli silahlı çatışmalar olduğu düşünülüyor.

En önemli 10 risk sıralamasında ikinci sırada aşırı hava olayları yer alıyor.

Gelecekte dünyayı bekleyen en önemli tehditler - 4

Listedeki kısa vadeli riskler şu şekilde gerçekleşti:

  • Jeo-ekonomik çatışma
  • Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon
  • Toplumsal kutuplaşma
  • Ekonomik gerileme
  • Yeryüzü sisteminde kritik değişiklikler
  • Ekonomik fırsat eksikliği veya işsizlik
  • İnsan hakları ve sivil özgürlüklerin erozyona uğraması ve eşitsizlik
Gelecekte dünyayı bekleyen en önemli tehditler - 5

GELECEK İKİ YILIN RİSKLERİ

Gelecek iki yıla ilişkin riskler açısından ise yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon ikinci kez üst üste ilk sıradaki risk olmayı sürdürüyor.

Aşırı hava olayları, toplumsal kutuplaşma, siber casusluk ve savaş da gelecek iki yıla ilişkin en büyük 10 risk arasında yer alıyor.

Gelecekte dünyayı bekleyen en önemli tehditler - 6

Gelecek 10 yıla ilişkin uzun vadeli en büyük 10 risk arasında ise çevresel riskler ilk sırada bulunuyor.

Diğer riskler şöyle sıralanıyor...

  • Biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistemin çöküşü
  • Yeryüzü sisteminde kritik değişiklikler
  • Doğal kaynakların azalması
  • Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon
  • Yapay zeka teknolojilerinin olumsuz sonuçları
  • Eşitsizlik
  • Toplumsal kutuplaşma
  • Siber suçlar ve kirlilik
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