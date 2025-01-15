Gelecekte dünyayı bekleyen en önemli tehditler
Dünya için çalkantılı ve fırtınalı bir gelecek bekleniyor. Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre gelecek 10 yılda iklim felaketleri baş ağrıtacak. 2025 için en büyük risk ise devlet temelli silahlı çatışmalar olacak.
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) her yıl Davos'ta düzenlenen Yıllık Toplantıları öncesi hazırladığı Küresel Riskler Raporu yayımlandı.
Rapor, Eylül-Ekim 2024 döneminde dünya çapında 900 risk uzmanı, politika yapıcı ve sektör liderlerinin katıldığı, uzun ve kısa vadeli küresel risklerin analiz edildiği anketin sonuçlarını içeriyor.