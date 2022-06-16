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Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?)

Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'nın bir kısmı siliniyor. Borcun kalan kısmı için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması halinde borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu silinecek. Eğer borç tutarı 5 bin TL'nin altındaysa borcun tamamı silinecek.

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 11:59 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 12:10

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?) - 1

Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi, bugün bitirilmesi bekleniyor. Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor. NTV ekibinden Özgür Akbaş canlı yayında teklifin ayrıntılarını aktardı.

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?) - 2

KİMLER YARARLANACAK?

Sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor. 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu imkandan faydalanamayacak.

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?) - 3

Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek. 

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?) - 4

BEŞ BİN TL’NİN ALTI SİLİNECEK

Bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte borç tutarı 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek. 

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?) - 5

Borcun yarısının 5 bin TL'nin altında olması durumunda ise 5 bin TL'nin tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek. 

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?) - 6

Borcunu peşin ödeyenler hakkındaki davalar düşecek, taksitle ödemek isteyenler için ödeme bitince davalar düşecek. 

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