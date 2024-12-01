Gıda etiketlerine vegan-vejetaryen ayarı: Tavuk, balık lezzetinde ifadeleri kullanılmayacak

Gıda işletmelerinin uyması gereken kurallara yönelik kılavuz güncellendi. Kılavuzda gıda etiketi, tanıtımı ve sunumunda "vejetaryen/vegan" kavramlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler dikkati çekti. Düzenlemeyle vejetaryen, vegan beslenme biçimi “yetişkin bireylerin hür iradesiyle karar vermesi gereken bir husus olduğu için” bu gıdaların reklamı, sunumu, tanıtımı ve piyasaya arzı, hayvansal kökenli gıdaların ikamesi algısı yaratılarak özendirici şekilde olmayacak.

Gıda etiketlerine vegan-vejetaryen ayarı: Tavuk, balık lezzetinde ifadeleri kullanılmayacak - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni düzenlemeler doğrultusunda gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu güncelledi.

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Gıda etiketlerine vegan-vejetaryen ayarı: Tavuk, balık lezzetinde ifadeleri kullanılmayacak - 2

Bu kapsamda süt ve süt bileşenleri kullanılmadan tamamen bitkisel bileşenlerden oluşan vegan beslenme amaçlı ürünler, markasında, adında veya görselinde süt-peynir algısı oluşturmayacak şekilde üretilebilecek.

Gıda etiketlerine vegan-vejetaryen ayarı: Tavuk, balık lezzetinde ifadeleri kullanılmayacak - 3

Vegan tüketicilere yönelik gıdaların adı ve markası dahil olmak üzere etiketinde, hayvansal gıdalara ait ifade ve görsellerle, bu ifadeleri çağrıştıracak ifade ve görseller kullanılamayacak.

Gıda etiketlerine vegan-vejetaryen ayarı: Tavuk, balık lezzetinde ifadeleri kullanılmayacak - 4

Etiketlerde, “et tadında, tereyağı tadında, tavuk lezzetinde, balık lezzetinde” gibi ifadeler kullanılmayacak.

Gıda etiketlerine vegan-vejetaryen ayarı: Tavuk, balık lezzetinde ifadeleri kullanılmayacak - 5

Fermente süt ürünlerinde "yüzde 100" gibi ifadelere yer verilemeyecek. Tüketici tarafından piyasada yer alan benzer gıdalarla karıştırılabilecek ve tek bileşenden oluşan gıdalarda ise söz konusu ifade kullanılabilecek.

Gıda etiketlerine vegan-vejetaryen ayarı: Tavuk, balık lezzetinde ifadeleri kullanılmayacak - 6

Soya, yulaf, badem, fındık ve benzeri kullanılarak üretilen içeceklerde “süt” ifadesine yer verilmeyecek. Bu gıdaların adlandırılmasında “süt” yerine “içecek” ifadesi kullanılacak. Bu içeceklerde “süt ve süt ürünü içermez” denilmeyecek ancak “laktoz içermez” ifadesi kullanılabilecek.

Gıda etiketlerine vegan-vejetaryen ayarı: Tavuk, balık lezzetinde ifadeleri kullanılmayacak - 7

Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada "yer fıstıklı" ifadesi kullanılacak, sadece "fıstıklı" ifadesi yer almayacak.

Gıda etiketlerine vegan-vejetaryen ayarı: Tavuk, balık lezzetinde ifadeleri kullanılmayacak - 8

Toplu tüketim yerlerinde sunulan vejetaryen ve vegan tüketicilere yönelik gıdalar için “vejetaryenler/ veganlar için uygundur” beyanları ve görseller, menülerde, broşürlerde kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde yer alacak.

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