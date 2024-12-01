Gıda etiketlerine vegan-vejetaryen ayarı: Tavuk, balık lezzetinde ifadeleri kullanılmayacak
Gıda işletmelerinin uyması gereken kurallara yönelik kılavuz güncellendi. Kılavuzda gıda etiketi, tanıtımı ve sunumunda "vejetaryen/vegan" kavramlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler dikkati çekti. Düzenlemeyle vejetaryen, vegan beslenme biçimi “yetişkin bireylerin hür iradesiyle karar vermesi gereken bir husus olduğu için” bu gıdaların reklamı, sunumu, tanıtımı ve piyasaya arzı, hayvansal kökenli gıdaların ikamesi algısı yaratılarak özendirici şekilde olmayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni düzenlemeler doğrultusunda gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu güncelledi.