Gömlekten sonra şimdi de okul çantası! Bakanlık uyardı: Bu çantada kimyasal risk var

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) bu kez bir okul çantası için uyarı notu ekledi. Söz konusu okul çantasının, kimyasal açıdan sağlık riski barındırdığı bildirildi. Bakanlık, çantanın piyasaya arzını yasaklarken, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Gömlekten sonra şimdi de okul çantası! Bakanlık uyardı: Bu çantada kimyasal risk var - 1

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

NTVPARA HABERLERİ

Gömlekten sonra şimdi de okul çantası! Bakanlık uyardı: Bu çantada kimyasal risk var - 2

MAVİ GÖMLEKTEKİ TEHLİKE

Çamaşır suyu, çocuk giyim ürünü, kalem, defter ve peluş bir oyuncaktan sonra listeye geçen perşembe günü mavi bir gömlek eklenmişti.

Mavi renkte olduğu görülen söz konusu gömleğin izin verilen limit değerler üzerinde kurşun bulundurduğu belirlenmişti.

Gömlekten sonra şimdi de okul çantası! Bakanlık uyardı: Bu çantada kimyasal risk var - 3

Bakanlık, markanın ürettiği gömlek için piyasadan toplama kararı vermişti.

Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklanmıştı.

Gömlekten sonra şimdi de okul çantası! Bakanlık uyardı: Bu çantada kimyasal risk var - 4

ÇAMAŞIR SUYU İÇİN TOPLATMA KARARI

Bu gömleğin yanı sıra listeye zincir marketlerde satılan bir de çamaşır suyu eklenmişti.

“Akar” marka ürünün dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kilidinin bulunmaması nedeniyle riskli olduğu bildirilmişti. Çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.

Gömlekten sonra şimdi de okul çantası! Bakanlık uyardı: Bu çantada kimyasal risk var - 5

LİSTEYE OKUL ÇANTASI EKLENDİ

Ticaret Bakanlığı, listeye bu kez bir okul çantası ekledi.

“Relaxion” marka çantanın kimyasal açıdan sağlık riski taşıdığı uyarısında bulunuldu.
Gömlekten sonra şimdi de okul çantası! Bakanlık uyardı: Bu çantada kimyasal risk var - 6

Çantanın piyasaya arzı yasaklandı.

Bakanlık ayrıca piyasadaki mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

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