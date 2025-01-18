Gömlekten sonra şimdi de okul çantası! Bakanlık uyardı: Bu çantada kimyasal risk var
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) bu kez bir okul çantası için uyarı notu ekledi. Söz konusu okul çantasının, kimyasal açıdan sağlık riski barındırdığı bildirildi. Bakanlık, çantanın piyasaya arzını yasaklarken, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.