Gömlekten sonra şimdi de okul çantası! Bakanlık uyardı: Bu çantada kimyasal risk var

ÇAMAŞIR SUYU İÇİN TOPLATMA KARARI

Bu gömleğin yanı sıra listeye zincir marketlerde satılan bir de çamaşır suyu eklenmişti.

“Akar” marka ürünün dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kilidinin bulunmaması nedeniyle riskli olduğu bildirilmişti. Çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.