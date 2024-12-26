Gözler 6 aylık enflasyon farkında: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Piyasalarda gözler enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihte! 2025 asgari ücret zammının açıklanması ardından gözler memur maaşlarının belirleyicisi olan enflasyon verilerine çevrildi. 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşecek. 6 aylık fark ise ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkıyla belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ocak zammı oranı netlik kazanacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak