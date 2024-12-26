Gözler 6 aylık enflasyon farkında: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı.





