Gözler 6 aylık enflasyon farkında: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

Piyasalarda gözler enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihte! 2025 asgari ücret zammının açıklanması ardından gözler memur maaşlarının belirleyicisi olan enflasyon verilerine çevrildi. 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşecek. 6 aylık fark ise ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

Gözler 6 aylık enflasyon farkında: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? - 1

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkıyla belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ocak zammı oranı netlik kazanacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak

NTVPARA HABERLERİ

Gözler 6 aylık enflasyon farkında: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? - 2

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor.  Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

Gözler 6 aylık enflasyon farkında: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? - 3

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık 2024 tarihinde açıklandı.

Buna göre; Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

Gözler 6 aylık enflasyon farkında: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? - 4

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı.


Gözler 6 aylık enflasyon farkında: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? - 5

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek.

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