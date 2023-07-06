Gözler emekli zammında: Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?
Memurlara yapılan zamma ilişkin kanun teklifinde emeklilere yönelik düzenleme yer almadı. Milyonlarca emekli zammın ne olacağını merak ediyor. Son anda kanun teklifine bir ekleme yapılmazsa zamma ilişkin düzenlemenin sonbahara kalması bekleniyor. Peki memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda ne kadar zam alacak? Ayrıntılar haberimizde...
Memur zamlarının belli olmasının ardından gözler emeklilere yapılacak düzenlemeye çevrildi.
Memur zamlarının belirlendiği kanun teklifi dün Meclis'e sunuldu. Ancak teklifte emeklilere ilişkin bir düzenleme yer almadı.