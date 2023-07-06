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Gözler emekli zammında: Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memurlara yapılan zamma ilişkin kanun teklifinde emeklilere yönelik düzenleme yer almadı. Milyonlarca emekli zammın ne olacağını merak ediyor. Son anda kanun teklifine bir ekleme yapılmazsa zamma ilişkin düzenlemenin sonbahara kalması bekleniyor. Peki memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda ne kadar zam alacak? Ayrıntılar haberimizde...

Gözler emekli zammında: Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 1

Memur zamlarının belli olmasının ardından gözler emeklilere yapılacak düzenlemeye çevrildi.

Memur zamlarının belirlendiği kanun teklifi dün Meclis'e sunuldu. Ancak teklifte emeklilere ilişkin bir düzenleme yer almadı.

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Gözler emekli zammında: Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 2

SONBAHARA KALABİLİR

Görüşülmesine yarın komisyonda başlanacak teklife emeklilere ilişkin zam düzenlemesi eklenebilir. Ancak edinilen bilgiler, emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin sonbahar döneminde yapılacağı yönünde.

Gözler emekli zammında: Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 3

Sonbahardan itibaren yıl sonuna doğru yapılacak çalışmalarda emeklilere kademeli artışın yapılacağı yönünde bilgiler geliyor. Bu yasama dönemi içinde yeni adım atılmazsa en erken takvim ekim ayı ortası olarak öne çıkıyor.

Gözler emekli zammında: Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 4

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Emeklilerin zammında 6 aylık enflasyon oranı belirleyici oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 19,77 artacak.

Gözler emekli zammında: Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 5

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI KAÇ?

Memur zamları için hazırlanan kanun teklifinde memur emeklilerine ilişkin düzenleme yer alımyor.

Mevcut durumda memur emeklileri yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı kaynaklı olarak yüzde 17,55 zam alacak.

Gözler emekli zammında: Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 6

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 17,55'lik artış sonrası en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Gözler emekli zammında: Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 7

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL

En düşük emekli maaşı nisan ayında yapılan düzenlemeyle 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

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