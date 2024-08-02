Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı?

Türk-İş, gıda fiyatlarının temmuz ayında yüzde 1,35 arttığını açıkladı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99 olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 81,16 oldu.



Temmuz ayında açlık sınırı, 19 bin 234 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 653 liraya çıktı.