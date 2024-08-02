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Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı?

Temmuz ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Vergi ayarlamaları ve enerji kalemlerindeki zamların etkisiyle aylık enflasyonun hızlanması bekleniyor. İşte kritik enflasyon verisi öncesi bilinmesi gerekenler...

Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı? - 1

Türkiye, temmuz ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını 5 Ağustos'ta saat 10.00'da açıklayacak.

Aylık enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde gelebileceği belirtiliyor.

Enflasyonda alkollü içecek ve tütün ürünlerindeki vergi güncellemelerinin yanı sıra akaryakıt ve enerji kalemlerindeki zamların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuzda aylık enflasyona 1,5 puan ilave katkı yapacağını belirtmiş ve verinin beklentilerden yüksek gelebileceğini söylemişti.

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Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı? - 2

Yıllık enflasyondaki düşüşün ise baz etkisiyle hızlanması ve yüzde 60'lı seviyelere gerilemesi öngörülüyor.

Tüketici fiyatları, haziran ayında yüzde 1,64 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirve seviyeyi görmüştü. Ekonomi yönetimi, mayıs ayından itibaren enflasyonda düşüşün hızlanacağını belirtmişti.

Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı? - 3

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Merkez Bankası'nın düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı enflasyon beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı.

Reuters'ın anketinde enflasyonun temmuzda aylık yüzde 3,45 artacağı tahmin edildi. Yıllık enflasyonun ise yüzde 62,1'e gerileyeceği öngörüldü.

Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı? - 4

ÖNCÜ GÖSTERGELER NEYE İŞARET ETTİ?

Öncü göstergeler enflasyonda artışın hızlanacağına işaret etti.

İstanbul'un enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 4,21 artış kaydetti. İTO verilerine göre Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 72.80’e yükseldi.

Geçen ay toptan fiyatlar, aylık bazda yüzde 1,04 arttı. Toptan fiyatlardaki yıllık değişim yüzde 55,12 olarak gerçekleşti.

Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı? - 5

Türk-İş, gıda fiyatlarının temmuz ayında yüzde 1,35 arttığını açıkladı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99 olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 81,16 oldu.

Temmuz ayında açlık sınırı, 19 bin 234 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 653 liraya çıktı.

Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı? - 6

TCMB'DEN AYLIK ENFLASYON VURGUSU

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetinde aylık enflasyona vurgu yaptı.

Toplantı özetinde aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği belirtildi.

Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı? - 7

Öncü göstergelerin temmuz ayında aylık tüketici enflasyonunu yukarı çekecek kalemlerin enerji, işlenmemiş gıda, alkol-tütün grupları olduğu işaret edildi.

Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu ifade edildi.

Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı? - 8

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİNE YANIT

Son dönemlerde TCMB'den eylül ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, geçen hafta yaptığı açıklamasında, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini, indirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakılmayacağını söyledi.

Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı? - 9

Diğer yandan yabancı kurumlar faiz beklentilerini açıklamaya başladı. Goldman Sachs, ilk faiz indiriminin eylülde gelebileceği öngürüsünde bulunmuştu. JPMorgan ise faiz indirimlerine ekim veya kasım ayında başlanacağı tahminini paylaşmıştı.

Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı? - 10

ENFLASYON RAPORU GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK

Merkez Bankası'nın yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı 8 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleşecek.

TCMB Başkanı Fatih Karah'ın enflasyon raporunda vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Merkez Bankası, mayıs ayındaki ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti.

Piyasaların yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 40-42 bandında.

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