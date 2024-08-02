Gözler enflasyon rakamlarında: Beklentileri aşacak mı?
Temmuz ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Vergi ayarlamaları ve enerji kalemlerindeki zamların etkisiyle aylık enflasyonun hızlanması bekleniyor. İşte kritik enflasyon verisi öncesi bilinmesi gerekenler...
Türkiye, temmuz ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını 5 Ağustos'ta saat 10.00'da açıklayacak.
Aylık enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde gelebileceği belirtiliyor.
Enflasyonda alkollü içecek ve tütün ürünlerindeki vergi güncellemelerinin yanı sıra akaryakıt ve enerji kalemlerindeki zamların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuzda aylık enflasyona 1,5 puan ilave katkı yapacağını belirtmiş ve verinin beklentilerden yüksek gelebileceğini söylemişti.