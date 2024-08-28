Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti?

Türk-İş verilerine göre ise mutfak enflasyonunda değişim yaşanmadı, açlık ve yoksulluk sınırı oldukça az arttı.

Ağustos ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,19 arttı.



Açlık sınırı, 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.