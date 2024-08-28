Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti?
Ağustos ayı enflasyonu salı günü açıklanacak. Doğalgaz zammının etkisiyle aylık enflasyonun yükselmesi bekleniyor. Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık artışın beklentilerin altında kalabileceğine işaret ediyor. Yıllık enflasyonda ise baz etkisiyle hızlı düşüşün devam etmesi öngörülüyor. İşte kritik veri öncesi piyasaların beklentileri...
Türkiye'nin ağustos ayı enflasyon verisi gelecek hafta belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını 3 Eylül'de saat 10.00'da açıklayacak.