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Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti?

Ağustos ayı enflasyonu salı günü açıklanacak. Doğalgaz zammının etkisiyle aylık enflasyonun yükselmesi bekleniyor. Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık artışın beklentilerin altında kalabileceğine işaret ediyor. Yıllık enflasyonda ise baz etkisiyle hızlı düşüşün devam etmesi öngörülüyor. İşte kritik veri öncesi piyasaların beklentileri...

Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti? - 1

Türkiye'nin ağustos ayı enflasyon verisi gelecek hafta belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını 3 Eylül'de saat 10.00'da açıklayacak.

NTVPARA HABERLERİ

Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti? - 2

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin beklentileri netleşti.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) konutlarda kullanılan doğalgaz zammının ardından ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artması bekleniyor.

Yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle düşüşünü sürdürmesi ve yüzde 52,2 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti? - 3

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyondaki artışın piyasa beklentilerinin altında kalabileceğine işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar, ağustos ayında yüzde 1,73 artış kaydetti. Yıllık bazda ise fiyatlar yüzde 61,57 olarak kaydedildi. Toptan fiyatlar ise aylık bazda yüzde 0,98 oranında artarken, yıllık yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.

Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti? - 4

Türk-İş verilerine göre ise mutfak enflasyonunda değişim yaşanmadı, açlık ve yoksulluk sınırı oldukça az arttı.

Ağustos ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,19 arttı.

Açlık sınırı, 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.

Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti? - 5

DOĞALGAZ ZAMMI NASIL ETKİLEDİ?

Ağustos ayı itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatına yaklaşık iki yıldır ilk defa zam yapıldı.

Doğalgazın TÜFE'de ağırlığı ile hesaplama yapan ekonomistler, zammın enflasyona doğrudan 0,65 puan yükseltici etkisi olacağını belirtti.

Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti? - 6

YIL BOYUNCA ENFLASYONDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ve şubat ayında TÜFE sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 artış göstermişti.

Mart ve nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretmiş ve aylık yaklaşık yüzde 3,2 artmıştı. Mayıs ayında ise TÜFE, yüzde 3,37 artarak yıllık bazda zirvesine ulaşmıştı.

Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti? - 7

Haziran ayında aylık fiyat artışları da yüzde 2'nin altına düştü ve TÜFE, yıllık olarak yüzde 71.60 seviyesinde gerçekleşmişti.

Temmuz ayında yıl ortasında sigara ve akaryakıt zamları başta olmak üzere vergi ve yönetilen fiyatlardaki artış sebebiyle enflasyon aylık hızlanarak yüzde 3,23 artmıştı. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle yüzde 61,78'e gerilemişti.

Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti? - 8

VATANDAŞIN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda temmuz ayında tüketici enflasyonunun aylık olarak geçici arttığını belirterek enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsamasının dezenflasyon açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

TCMB, tarafından yayımlanan sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre, hanehalkının gelecek 12 ay sonundaki yıllık enflasyon beklentisi ağustosta bir önceki aya göre 1.1 puan artarak yüzde 73,1'e yükseldi

Gözler enflasyon rakamlarında: Öncü veriler neye işaret etti? - 9

"AĞUSTOS ENFLASYONU YAVAŞLAYACAK"


Geçen hafta yapılan Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerinde TCMB, ağustos ayında aylık enflasyonun, gıda fiyatlarındaki düşük seyrin de etkisiyle bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağını belirtti.

TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtiyor.

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