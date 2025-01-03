Gözler enflasyona çevrildi: Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
Memur ve emekli maaşlarında zam oranını belirleyecek olan enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,61 gelmesi bekleniyor. Açıklanacak enflasyon verisiyle, emekli ve memurun alacağı 6 aylık zam oranı belli olacak. İşte piyasa beklentilerine göre emekli ve memur maaş zam oranları...
Asgari ücret artışı yüzde 30 olarak netleşirken, şimdi gözler memur ve emekli maaş zam oranlarına çevrildi.
Zam oranları bugün açıklanacak enflasyon oranlarının ardından ortaya çıkacak.