Gözler enflasyona çevrildi: Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK Mİ?

6 aylık enflasyondan doğan zam oranı, kök maaşlara uygulanıyor.



Kök maaş, en düşük emekli aylığının altında kalması halinde, bu rakama tamamlanıyor. En düşük emekli aylığı temmuz ayında 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.



Bu aylığı yükseltmek için ocak ayında bir çalışma yapılabileceği açıklanmıştı.



Ekonomistlerin en düşük emekli aylığı için beklentisi 14 bin 500 lira ile 15 bin lira aralığında şekilleniyor.