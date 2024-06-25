Gözler faiz kararına çevrildi: Merkez'den yeni adım gelir mi?
Piyasalarda perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklandı. TCMB'nin faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Merkez Bankası'nın mevduat faizlerinde dalgalanmaları önlemek için yeni adımlar atabileceği de belirtiliyor. Öte yandan TEPAV, faiz indirimi için eylül ayından itibaren koşulların uygun olacağını ifade ediyor.
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü toplanacak.
Beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönünde.