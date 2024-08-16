Gözler faiz kararında: Merkez Bankası hangi mesajları verecek?

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın yönlendirmelerinin ardından ilk faiz indirimi için eylül beklentileri rafa kalktı.



Son çeyrekte faiz indirimi bekleyen ekonomistler, söz konusu indirimin büyüklüğü ve tarihi konusunda ortak bir fikre sahip değiller.



Reuters anketine katılan ekonomistlerden dördü ilk faiz indiriminin ekim ayında, diğer dördü kasım ayında, iki ekonomist de aralık ayında gerçekleşmesini bekliyor.