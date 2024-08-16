Gözler faiz kararında: Merkez Bankası hangi mesajları verecek?
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Para Politika Kurulu'nun toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'te açıklayacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Başkan Fatih Karahan'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılması nedeniyle erkene çekilmişti.
Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 45 olarak tahmin ediliyor.