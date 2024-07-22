Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi?

FAİZ KORİDORU NEDİR?

Faiz koridoru son olarak mart ayında genişletilmişti. TCMB, 150 baz puan olan marjı 300 baz puan olarak güncellemişti.



Karar ile faiz koridorunun alt bandını oluşturan gecelik borç alma faizi yüzde 47, üst bandını oluşturan gecelik borç verme faizi ise yüzde 53 olmuştu. Geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 56 olarak belirlenmişti.



Merkez Bankası, ekonomideki para akışını ve faiz oranlarını dengede tutmak için faiz koridorunu kullanır. Faiz koridoru, bankaların Merkez Bankası'ndan borç alırken veya borç verirken uygulanan en yüksek ve en düşük faiz oranlarını belirler. Koridorun içinde kalan faiz oranları, piyasadaki para akışını etkiler.