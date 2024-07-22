ntv.com.tr

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi?

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Para Politika Kurulu'nun toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Brezilya'da gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için 2 gün erkene çekilmişti. 

Ekonomistler, politika faizinin bu ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor.

Yıl sonundan önce ilk faiz indiriminin geleceğine yönelik beklentiler de devam ediyor.

NTVPARA HABERLERİ

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? - 2

TCMB'DEN YENİ ADIM GELİR Mİ?

Kurul'un en önemli gündem maddelerinden biri piyasadaki Türk Lirası fazlalığı olacak.

TCMB'nin piyasadaki likidite fazlasının çekilmesi konusunda yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.

Bu noktada faiz koridoru ile ilgili bir kararın alınabileceği ifade ediliyor.

Gecelik faiz geçen hafta boyunca politika faizinin altına kaldı. Geçici likidite sterilizasyonu için depo ihaleleri başlatıldı. Son olarak cuma günü gecelik piyasada faiz yüzde 49.63 seviyesindeydi.

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? - 3

TEPAV'DAN FAİZ KORİDORU ÖNERİSİ

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), faiz koridoru alt sınırının 2 puan artışla yüzde 49’a yükseltilmesi önerisinde bulundu.

Açıklamada, döviz alımları nedeniyle sistemdeki likidite fazlasının kalıcı olacağı öngörülüyorsa faiz koridorunda teknik bir değişikliğe ihtiyaç olabileceği bildirildi.

TEPAV, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, yaz aylarında enflasyon eğilimi göz önünde bulundurularak eylül ayından itibaren faizin düşürülebileceğini kaydetmişti.

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? - 4

FAİZ KORİDORU NEDİR?

Faiz koridoru son olarak mart ayında genişletilmişti. TCMB, 150 baz puan olan marjı 300 baz puan olarak güncellemişti.

Karar ile faiz koridorunun alt bandını oluşturan gecelik borç alma faizi yüzde 47, üst bandını oluşturan gecelik borç verme faizi ise yüzde 53 olmuştu. Geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 56 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası, ekonomideki para akışını ve faiz oranlarını dengede tutmak için faiz koridorunu kullanır. Faiz koridoru, bankaların Merkez Bankası'ndan borç alırken veya borç verirken uygulanan en yüksek ve en düşük faiz oranlarını belirler. Koridorun içinde kalan faiz oranları, piyasadaki para akışını etkiler.

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? - 5

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Enflasyon beklentilerinde de gerileme sürüyor.

Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. Temmuz ayı beklentisi ise 2,41'den yüzde 2,77'ye yükseldi.

Vatandaşın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 90'ın üzerinde seyrediyor.

TCMB'nin 2024 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 38 olarak belirlenmişti.

Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,6 olarak gerçeklemişti.

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? - 6

MOODY'S KREDİ NOTUNU 2 KADEME YÜKSELTTİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu, sıkı para politikası duruşu başta olmak üzere ekonomideki değişimi gerekçe gösterek iki kademe yükseltti. Kredi notu görünümü de pozitif olarak korundu.

Açıklamada, TCMB'nin para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? - 7

TL MEVDUATI DESTEKLEYECEK KARARLAR

Kur korumalı mevduata uygulanabilecek en düşük faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 35'e indirildi. Karar ile KKM'den Türk Lirası mevduata geçişlerin hızlandırılması hedeflendi. Yeni açılacak ve yenilenecek KKM hesapları için de ek getiri gibi isimler altında bir ödeme yapılamayacak.

Döviz kredileri için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5'e düşürüldü. TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı sabit tutuldu. Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik ile dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyrinin sürdürülmesi amaçlandı.

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? - 8

Yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi (YUVAM) için de faiz oranı alt sınırı politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Buna göre vadelere göre ilave getiri oranları da 2'şer puan azaltıldı. İlave getiri oranı 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? - 9

DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Türk Lirası'nın temmuz ayında dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1 civarında seyreti.

TL, yerel seçimler sonrasında dolar karşısında nisan ayını yatay, mayısı çok sınırlı değer artışı, haziranı ise yüzde 1,8'lik değer kaybı tamamlamıştı.

Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? - 10

REZERVLER REKOR KIRDI

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak rekor kırdı. Swap hariç net rezervler, 18 Temmuz haftasında 4 milyar dolarlık artışla 22,2 milyar dolara yükseldi.

Yabancı yatırımcıların yıl başından bu yana tahvil alımı 10 milyar doları aştı. Geçen hafta 895 milyon dolarlık tahvil alan yabancı yatırımcı, yaklaşık 58 milyon dolarlık hisse sattı.

DAHA FAZLA GÖSTER