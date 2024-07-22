Gözler faiz kararında: Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi?
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Para Politika Kurulu'nun toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Brezilya'da gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için 2 gün erkene çekilmişti.
Ekonomistler, politika faizinin bu ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor.
Yıl sonundan önce ilk faiz indiriminin geleceğine yönelik beklentiler de devam ediyor.