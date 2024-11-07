ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirdi

POWELL SEÇİM SONUÇLARININ POLİTİKALARINI ETKİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Fed Başkanı Jerome Powell, seçim sonuçlarının politikaları üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi.



Başkan Powell yaptığı açıklamada, seçimin ekonomi üzerindeki etkilerini öngöremediklerini dile getirdi. Önümüzdeki dönemde gelişmeleri göz önünde bulunduracakları mesajı verdi.



Powell, "Ekonominin gücünü sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump dönemi gelecek yıl Ocak ayında başlayacak. Bu nedenle Fed'in daha temkinli bir para politikası uygulamaya başlayacağı yorumları yapılıyor.