ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirdi
ABD'de kritik seçimin sona ermesinin ardından merakla beklenen Fed'in Kasım ayı faiz kararı açıklandı. Fed faizi 25 baz puan indirdi. Faiz oranı yüzde 4,50-4,75 aralığına düşürüldü. ABD'de Trump'ın kazanmasının ardından piyasalar karışık bir seyir izledi. Trump'ın zaferinin para politikası üzerindeki etkileri de tartışılmaya başlandı.
Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride bırakılması sonrası gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilmişti.
Banka, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75 bandına çekti. Faiz kararı oy birliği ile alındı.
Fed'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- Faiz kararı 12'ye karşı 0 oyla alındı.
- Enflasyon yüzde 2'ye doğru ilerleme sağladı ancak hala yüksek.
- İş gücü piyasası koşulları genel olarak hafifledi. İssizlik oranı yükseldi ancak hala düşük.
- Tahvil varlıklarını önceden açıklanan hızla azaltmaya devam edeceğiz.