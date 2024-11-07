ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirdi

ABD'de kritik seçimin sona ermesinin ardından merakla beklenen Fed'in Kasım ayı faiz kararı açıklandı. Fed faizi 25 baz puan indirdi. Faiz oranı yüzde 4,50-4,75 aralığına düşürüldü. ABD'de Trump'ın kazanmasının ardından piyasalar karışık bir seyir izledi. Trump'ın zaferinin para politikası üzerindeki etkileri de tartışılmaya başlandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirdi - 1

Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride bırakılması sonrası gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilmişti.

Banka, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75 bandına çekti. Faiz kararı oy birliği ile alındı.

Fed'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Faiz kararı 12'ye karşı 0 oyla alındı.

- Enflasyon yüzde 2'ye doğru ilerleme sağladı ancak hala yüksek.

- İş gücü piyasası koşulları genel olarak hafifledi. İssizlik oranı yükseldi ancak hala düşük.

- Tahvil varlıklarını önceden açıklanan hızla azaltmaya devam edeceğiz.

NTVPARA HABERLERİ

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirdi - 2

POWELL SEÇİM SONUÇLARININ POLİTİKALARINI ETKİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Fed Başkanı Jerome Powell, seçim sonuçlarının politikaları üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi.

Başkan Powell yaptığı açıklamada, seçimin ekonomi üzerindeki etkilerini öngöremediklerini dile getirdi. Önümüzdeki dönemde gelişmeleri göz önünde bulunduracakları mesajı verdi.

Powell, "Ekonominin gücünü sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump dönemi gelecek yıl Ocak ayında başlayacak. Bu nedenle Fed'in daha temkinli bir para politikası uygulamaya başlayacağı yorumları yapılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirdi - 3

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Analistler, Fed'den gelecek sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirdi - 4

TRUMP, FED'İ NASIL ETKİLECEK?

Öte yandan Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyor.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını belirten analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirdi - 5

Trump, rakibi Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark attı. Cumhuriyetçiler, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu sağladı.

İkinci Trump dönemi ocak ayındaki yemin töreninin ardından resmen başlayacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirdi - 6

FED'E MÜHADALE SİNYALİ

Trump, ABD başkanının Fed'in para politikası kararlarında söz sahibi olması gerektiğini düşünüyor.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ı Kasım 2017'de bankanın başkanlığına aday gösteren Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirdi - 7

FAİZİ DÜŞÜRMEYİ SAVUNUYOR

Trump, enflasyonu düşürmenin faiz oranlarını artırmadan başka yolları olduğunu ve genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor.

Trump'ın Powell'ın 2026'ya kadar sürecek başkanlık görevini tamamlamasına izin vermesi bekleniyor.

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