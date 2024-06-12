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Gözler Fed'in faiz kararında: Piyasalar ne bekliyor?

Küresel piyasalar ABD enflasyon rakamları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. İşte piyasaların Fed'den beklentileri...

Gözler Fed'in faiz kararında: Piyasalar ne bekliyor? - 1

ABD enflasyon rakamları saat 15.30'da açıklanacak. Ülkede manşet enflasyonun yıllık yüzde 3,4 civarında gelmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 artması öngörülüyor.

Fed, faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak. Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell'ın ekonomik gidişata ilişkin açıklamaları yakından izlenecek.

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Gözler Fed'in faiz kararında: Piyasalar ne bekliyor? - 2

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırdı.

Gözler Fed'in faiz kararında: Piyasalar ne bekliyor? - 3

Bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Bu yıl için tahminlerde hâlâ üç faiz indirimi olup olmadığına odaklanılacak.

Gözler Fed'in faiz kararında: Piyasalar ne bekliyor? - 4

Uzmanlar, Fed'in yıl sonuna kadar en fazla iki faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Eylül ayının faiz indirimi için erken olabileceği de tartışılmaya başlandı.

Para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayı için yüzde 57, kasım için yüzde 88 ihtimal veriliyor.

Gözler Fed'in faiz kararında: Piyasalar ne bekliyor? - 5

Analistler, mayıs ayı istihdam verilerinin ekonominin hala canlı ve hareketli olduğuna işaret ettiğini belirtti. Enflasyonun kalıcı hale gelme riski taşıdığını belirten analistlere göre eylül ayı faiz indirimi için çok erken olabilir.

Piyasalar, Fed'in bu yıl 37 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Tarım dışı istihdam verisi öncesi 50 baz puan faiz indirimi öngörülüyordu.

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