Gözler Fed'in faiz kararında: Piyasalar ne bekliyor?

Uzmanlar, Fed'in yıl sonuna kadar en fazla iki faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Eylül ayının faiz indirimi için erken olabileceği de tartışılmaya başlandı.



Para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayı için yüzde 57, kasım için yüzde 88 ihtimal veriliyor.