Gözler Fed'in faiz kararında: Piyasalar ne bekliyor?
Küresel piyasalar ABD enflasyon rakamları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. İşte piyasaların Fed'den beklentileri...
ABD enflasyon rakamları saat 15.30'da açıklanacak. Ülkede manşet enflasyonun yıllık yüzde 3,4 civarında gelmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 artması öngörülüyor.
Fed, faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak. Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell'ın ekonomik gidişata ilişkin açıklamaları yakından izlenecek.