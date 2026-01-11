Gözler Meclis'te. En düşük emekli aylığı 20 bin lira

Düzenlemenin etki analizi de ortaya çıktı.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması halinde 2026 için bütçeye 110,2 milyar lira maliyet oluşması öngörülüyor.

16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını mevcutta 4 milyon 11 bin kişi alıyor.

20 bin liraya yükselecek en düşük emekli aylığını alacak kişi sayısı ise 4 milyon 917 bine yükselecek.