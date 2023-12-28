Gözler memur ve emekli zammında: Ne kadar zam bekleniyor?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin belli olmasının ardından memur ve emekliler de yeni yıldaki zam oranını merak ediyor. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri haftaya açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Net rakam enflasyonun ardından netleşecek. Peki memur ve emeklinin zam hesabında son durum ne? İşte bilmeniz gerekenler...
Asgari ücret 1 Ocak 2024'ten itibaren yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya yükselecek.
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler memur ve emeklilerin zam oranına çevrildi.