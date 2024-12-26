Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak
Gözler bugün yılın son faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası'nda olacak. Merkez Bankası, kasım ayı faiz kararını saat 14.00'de açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, MB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekeceğini düşünüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50.
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak.
Kasım ayı faiz kararı için gözler saat 14.00'a çevrildi.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.