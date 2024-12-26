Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak

Gözler bugün yılın son faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası'nda olacak. Merkez Bankası, kasım ayı faiz kararını saat 14.00'de açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, MB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekeceğini düşünüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50.

Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak - 1

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak. 

Kasım ayı faiz kararı için gözler saat 14.00'a çevrildi. 

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

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Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak - 2

Anadolu Ajansı, faiz kararına ilişkin beklenti anketini yayımladı.

14 ekonomist ile yapılan ankete göre, 10 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngördü.

4 ekonomist ise faizin sabit kalacağı görüşünde.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın paylaştığı piyasa katılımcıları anketinde de ay sonu faiz beklentisi yüzde 48,5'e gerilemişti.

Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak - 3

KARAR NE OLACAK?

Diğer yandan yabancı kuruluşlar da faize ilişkin tahminlerini açıkladı.

Morgan Stanley, perşembe günkü toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı.

Goldman Sachs'tan yayımlanan notta ise "indirim için henüz erken, Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel." denildi.

Merkez Bankası en son mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı.

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