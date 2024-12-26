Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak

KARAR NE OLACAK?

Diğer yandan yabancı kuruluşlar da faize ilişkin tahminlerini açıkladı.

Morgan Stanley, perşembe günkü toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı.



Goldman Sachs'tan yayımlanan notta ise "indirim için henüz erken, Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel." denildi.

Merkez Bankası en son mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı.